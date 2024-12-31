Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

ТОО «СК Протеин» успешно реализован проект по производству высокопротеиновых кормовых добавок из шкур крупного рогатого скота и лошадей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

В рамках сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева и АО «Фонд Науки», компания получила грант на сумму 350 млн тенге.

Проект мощностью переработки сырья в 5,4 тыс. тонн в год производит до 2,4 тыс. тонн готовой продукции. За 11 месяцев 2024 года переработано 675 тонн шкур, произведено 300 тонн протеина.

Кормовая добавка ProtSAN животного происхождения обладает высоким содержанием протеина. Продукция доступна в порошкообразном и гранулированном виде. Добавка применяется в производстве высококачественных кормов, а также используется для непосредственного добавления в рацион сельскохозяйственных животных, птицы, непродуктивных животных и рыб. Продукт исследован АО «Алматинский технологический университет» и не содержит ГМО.

#сельское хозяйство #КРС #шкуры

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