В ее коллекции традиционные и передаваемые из поколения в поколение бата для детей и молодежи, для родственников, для путешественников, шуточные и обрядовые. Среди них есть и наставление, данное героем Советского Союза Бауыржаном Момышулы. Всего она собрала более полусотни бата, а к семейным торжествам дает собственные благословения в стихах.

Все пожелания, которыми с ней делились люди, она помнит наизусть и с удовольствием читает их в гостях, если аксакалы дают на это добро.

79-летняя Людмила-апа подготовила небольшой сборник редких казахских пословиц и поговорок. Без помощи Интернета она набрала почти 900 пословиц – многие из них часто употребляет в речи, а услышанное с удовольствием записывает и хранит.

Людмила Байкадамова, в девичестве Бузаубаева, родилась на Дальнем Востоке, в селе Бурея Хабаровского края. Там жила ее мама, Евдокия Некрасова, украинка по национальности. Отец, Султан Бузаубаев, ушел на войну в 1945 году из казахского поселка Калинин Актюбинской области, почти сразу попал в плен. Через несколько лет скитаний паренька, как и тысячи военнопленных, по приказу Сталина перевезли на Дальний Восток в спецлагерь. Работая на шахте, он встретил будущую жену, создал семью, на Дальнем Востоке у пары родились четверо детей, старшая – Людмила.

В 1953 году, после смерти Сталина, поселенцы спецлагерей почувствовали некоторую свободу. Спустя время Султан смог отправить родным письмо. Его отца Касена уже не было в живых, а мать, Аксулу, все еще ждала единственного сына, хоть и прошло уже 13 лет. Оформив документы как первоцелинники, Султан с Евдокией и детьми выехали в Казахстан.

Аксулу-әже с непередаваемой радостью встретила поседевшего сына, его русскую жену, двух внучек и двух внуков. Людмиле тогда было всего шесть лет.

– С первой же минуты бабушка Аксулу мне очень понравилась. Уже на утро я взяла ее за руку, так и ходила за ней целыми днями, то уцепившись в теплую ладошку, то ухватившись за край бархатного, потертого бешпета. Помню, она повела меня в кладовку, в сарай. При свете лампы я увидела три-четыре сусека, на полу мешки. Она что-то говорила, но я ни слова не понимала по-казахски, только согласно кивала головой. Вот бабушка показала на сусек и сказала: «Мынау – тары. Тары». Я повторила за ней: «Тары», она улыбнулась морщинками глаз. Довольная, я побежала к сестренке Маше: «А я уже знаю одно казахское слово. Слушай: тары!» – вспоминает свое детство Людмила Байкадамова.

Тяжелее всего приходилось их матери Евдокии. Выросшая среди лесов, она никак не могла приспособиться к степным порядкам. Другой народ, другой язык, обычаи. Причем обычаи строгие, тем более для келін. Попробуй не так сесть, не так встать – сразу осудят. Женщина никак не могла привыкнуть сидеть на полу, есть руками мясо из общего блюда.

– Первым казахским словом мамы было «крышка» – «қақпақ». Бабушка попросила ее принести крышку от казана. Нарисовала руками круг, пояснила, что надо накрыть казан. «Крышка?» – переспросила мама. «Кришка-мришка дегенді білмеймін, айналайын. Айт­тым ғой – қақпақ әкел. Қақпақ». «Бақбақ», – повторила мама и пошла за крышкой, – продолжает с улыбкой рассказывать о своем детстве Людмила Султановна.

Маленькие дети быстро научились понимать и говорить на казахском и всякий раз выступали в роли переводчика между мамой и бабушкой.

– Мама умерла на 85-м году жизни, в окружении детей и внуков. Помню, она часто говорила: «Казахи – хороший народ, доб­рый». В последние дни попросила сыновей: «Похороните меня по мусульманскому обычаю. У меня муж – казах, дети – казахи, я и сама давно казашкой стала», – делится рассказчица.

Старшая внучка душой прикипела к бабушке, а Аксулу-әже с удовольствием делилась с ребенком знаниями о народных ремеслах, обычаях, перемежая речь пословицами и поговорками. Так, исподволь, прививала детям уважение к казахскому языку и традициям. Став старше, внучка начала записывать все, о чем говорила с ней бабушка, и даже оформила в маленькую книжицу «Ақсұлу әженің сандығынан».

– Слова моей әже были как светлый маяк. Она учила меня говорить правильно, уважать старших, понимать глубину простых фраз, – говорит собеседница.

Именно она стала для Людмилы Султановны тем человеком, который открыл ей глубину и красоту казахской культуры через слово, обычай, уважение к старшим и силу традиций. Благодаря Аксулу-әже в ее сердце родилась искренняя любовь ко всему казахскому, которая со временем только крепла.

От бабушки она унаследовала и особое отношение к бата, веря, что в каждом благословении заключены светлая энергия, мудрость предков и сила молитвенного слова.

В 90-е годы, в непростое для страны время, Людмила Байкадамова одной из первых в Алге, где жила ее семья, открыто заговорила о необходимости сохранения языка и возрождения национальных традиций. По ее инициативе при Доме культуры химического завода им. С. М. Кирова был создан казахский театр. Она долгие годы работала там режиссером, вкладывая душу в каждую постановку. Со временем театр получил звание народного, что стало признанием кропотливой и самоотверженной работы коллектива и его руководителя.

Также скрупулезно Людмила Султановна изучала традиции празднования Наурыза и активно пропагандировала их среди молодежи, объясняя глубокий смысл каждого обряда, каждого благословения. В их семье этот праздник ждут с особым трепетом: готовят көже, накрывают щедрый дастархан, надевают национальную одежду – кимешек и шапан, она как старшая в роду обязательно дает бата.

– Считаю своим долгом передать внукам и правнукам знания о традициях и обычаях народа. Они тоже будут передавать их из поколения в поколение. Радует, что молодежь проявляет сегодня к национальным ценностям большой интерес, – считает она.

Жизненный путь Людмилы Байкадамовой неразрывно связан с казахским языком. Работая в народном театре, она не просто ставила спектакли, она воспитывала уважение к родной речи. Слушала рассказы старших о силе слова, значении пословиц и благословений, записывала редкие выражения, собирала бата, фиксировала забывающиеся обороты.

Она часто повторяет мудрые строки: «Тілі жоғалған халықтың өзі де жоғалады» – «Народ, потерявший язык, теряет себя». И добавляет другую, не менее глубокую мысль: «Тіл – халықтың жаны» – «Язык – душа народа».

В этих словах кроется вся ее жизненная позиция. Для Людмилы Султановны язык – не просто средство общения, а духовная опора народа, его память, характер, будущее.

Напоследок Людмила Султановна дает бата:

Ақ жол болсын қадамың,

Асыл болсын адамың.

Тіліңменен елге үлгі бол,

Сөзің жүрекке қонсын.

Ұрпағың өсіп-өнсін,

Дәстүрің үзілмесін.

Береке-бірлік орнасын,

Ниетің қабыл болсын!

Әумин!

Так звучит ее главное пожелание, чтобы путь был светлым, слово – достойным, традиции – непрерывными, а язык оставался живым в сердцах новых поколений.