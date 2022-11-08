Общество Из-за буровзрывных работ в зоне рудной добычи Казахмыса остановлена работа единственной в регионе птицефабрики 8 ноября 2022 г. 1:30 Юлия Пулина, область Улытау Птицефабрика КХ «Ахтямов Р. Н.» на треть обеспечивала рынок Жезказган-Улытауского региона недорогими куриными яйцами. Более того, в ближайшее время предприятие планировало реализовать многообещающий проект по производству мяса птицы мощностью (на начальном этапе) 1 тыс. тонн в год, а также ввести в эксплуатацию площадку по изготовлению комбикорма. Все эти проекты были включены в одобренный Президентом страны комплексный план развития региона, однако с мая оказались в замороженном состоянии. Коллектив птицефабрики – 30 сотрудников – временно остался без работы. Дело в том, что данное предприятие птицепрома, находящееся в прилегающем к Сатпаеву поселке Жезказган, из-за непонятного стечения обстоятельств оказалось в зоне влияния подземных горных работ ТОО «Корпорация Казахмыс». Предыстория же такова... Еще в 2011 году Правительством была принята программа по переселению в город Сатпаев жителей и субъектов предпринимательства, чьи дома и производства расположены на территориях, опасных в плане обрушения грунта. Птицефабрика – единственное предприятие, не оказавшееся в соответствующем списке. – Почему нас не переселили – большой вопрос, – говорит владелец птицефабрики Ринат Ахтямов. – Еще в 2012 году акимат Сатпаева и Казахмыс уверяли, что на территории, где расположена фабрика, разработки вести не будут. Есть соответствующие письменные гарантии Казахмыса от 2016 года. Из-за этих гарантий земельный участок, на котором расположена птицефабрика, и не включили в перечень отчуждаемых в рамках программы переселения. Но вот уже больше года прямо под зданием ведутся интенсивные буровзрывные работы. От подземных толчков выходят из строя системы водоснабжения, оборудование, разрушаются птичники... Земля вокруг фабрики в радиусе километра испещрена глубокими провалами, поэтому добираться до комплекса нужно по специальной безопасной тропинке. В конце концов предприятие пришлось закрыть из-за угрозы жизни ее сотрудникам. 25 тыс. несушек забили, сопутствующий бизнес – цех по производству мяса – предприниматель запустить не может. – Мы забеспокоились, когда переселили рядом стоящее предприятие «Дидас», – рассказал Ринат Ахтямов. – Оно тоже не значилось в списках на переселение. И вдруг получило официальный документ, что их здание находится в зоне обрушения. А ведь оно стоит всего в 50 метрах от птицефабрики. Тогда Ринат Ахтямов начал писать во все инстанции. Проверка комитета промышленной безопасности выявила большое количество подземных пустот под зданием, которые в будущем могут повлечь за собой обрушение. Предприниматель обратился лично к председателю совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуарду Огаю, который признал, что работы ведутся, и обещал во всем разобраться. По имеющимся данным, Казахмыс привлек независимую компанию для оценки стоимости птицефабрики, результаты проведенной экспертизы есть. По идее, денежную компенсацию должны были выплатить, однако до сих пор нет никаких изменений. Справедливости ради стоит отметить, что руководство Казахмыса в январе и марте текущего года обращалось к акиму Сатпаева Аскару Идрисову с просьбой ускорить вопрос переноса птицефабрики. В официальных письмах говорится, что на территории предприятия на расстоянии от 10 до 100 метров и на глубине 300 метров и ниже от поверхности земли отрабатываются балансовые запасы руд в объеме 810,1 тыс. тонн. В обращении также указано, что остановка добычи понесет за собой сокращение объемов производства, соответственно, количества рабочих мест – а это 65 человек, среди которых бурильщики, водители, геологи и маркшейдеры. Решение об отчуждении имущества КХ, исходя из содержания писем, должны были принять в акимате Карагандинской области. Ринат Ахтямов обращался в акиматы Сатпаева, Карагандинской области с просьбой оказать содействие в решении проблемы, но безрезультатно. Сейчас рассчитывает на помощь руководства уже новообразованной области. – Мне нужны средства, чтобы перенести фабрику в другое место и наладить дальнейшее производство мяса и яиц, – говорит производитель. – Здесь оставаться опасно. О проблемах предпринимателя знает первый заместитель акима области Улытау Аман Барикенов. Он сообщил, что на уровне руководства региона и горнодобывающей компании по данному вопросу проводилось обсуждение. – Хочу отметить, что в целом Казахмыс с пониманием относится к проблеме, – подчеркнул заместитель акима. – Горнодобывающая компания рассматривает варианты решения вопроса и концептуально готова поддержать предпринимателя, выплатить ему полагающиеся средства. После переноса птицефабрики и запуска производства руководство области намерено поддержать проекты КХ «Ахтямов Р. Н.» по своей линии. Данные мероприятия включены в комплексный пятилетний план развития области Улытау. Согласно проведенному акиматом региональному анализу, КХ способно обеспечить 45–50% рынка области по куриному яйцу и мясу. А значит, и оказать влияние на ценовую политику в регионе. В будущем производитель может рассчитывать на сотрудничество с областной социально-предпринимательской корпорацией (СПК). Из резерва Правительства в фонд СПК планируется привлечь средства в размере 1 млрд тенге на формирование стабилизационного фонда по продуктам питания. Бюджетная заявка уже подана. Таким образом, Ринат Ахтямов будет иметь гарантированный сбыт своей продукции в межсезонье. Аман Барикенов сообщил, что производителю предложат и инвестиции через СПК. В целом заместитель акима области надеется, что уже весной 2023 года птицефабрика и мясной цех заработают на всю мощность. Когда же все-таки предпринимателю будет выплачена положенная ему компенсация, мы рассчитываем узнать от председателя совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуарда Огая. Соответствующий запрос от «Казахстанской правды» в его адрес уже направлен.