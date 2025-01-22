Из-за непогоды в Алматы возможны задержки авиарейсов

Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций.

Пассажиров просят проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением.