Из-за подозрительного чемодана эвакуировали жителей многоэтажки в Усть-Каменогорске

Чемодан, оставленный в подъезде одного из многоэтажных домов города Усть-Каменогорска, переполошил его жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

23 сентября в 8:53 утра в центр оперативного ДП области 61-летняя жительница Усть-Каменогорска сообщила о подозрительном синем чемодане в подъезде одного из домов.

Получив сигнал, сотрудники полиции и специализированные службы тут же выехали на место.

Стражи порядка эвакуировали 54 человека и оцепили прилегающую территорию.

В подозрительном чемодане опасных предметов не обнаружено, более того, он оказался пустым.