Из-за верблюда на трассе погиб человек
Происшествия
Трагедия произошла на автодороге Кызылорда-Жалагаш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
16 декабря водитель автомобиля марки «Мазда-626» допустил наезд на верблюда, двигаясь по трассе Кызылорда-Жалагаш на территории Сырдарьинского района.
В результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.
Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.