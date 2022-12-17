Из-за верблюда на трассе погиб человек

Трагедия произошла на автодороге Кызылорда-Жалагаш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

16 декабря водитель автомобиля марки «Мазда-626» допустил наезд на верблюда, двигаясь по трассе Кызылорда-Жалагаш на территории Сырдарьинского района.

В результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.