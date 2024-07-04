Избиратели спрашивают с избранников

Так, депутат Сената Ернур Айткенов обсудил актуальные проблемы переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, с работниками одной из крупнейших молочно-товарных ферм Павлодарской области. Депутат ответил на вопросы сельчан, касающиеся развития сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других сфер жизни граждан.

– Сегодня государство осуществляет поддержку сельхозтоваропроизводителей через субсидии и преференции. Все эти меры государственной поддержки осуществляются для обеспечения продовольственной безопасности и развития отечественного производства, – отметил Ернур Айткенов.

Сенатор также посетил село Амангельды Иртышского района, где на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции участка автодороги от села до республиканской трассы. Депутату рассказали, что в зимний период жители села Амангельды не могли добираться до села, и это было большой проблемой. После реконструкции автодороги этот вопрос должен решиться.

Проблемные вопросы жителей столицы обсудила сенатор Бибигуль Жексенбай с руководством маслихата Астаны. В своем выступлении Бибигуль Жексенбай рассказала о результатах проделанной работы в качестве депутата Сената, а также о законах, одобренных палатой, отметив немаловажную роль депутатов маслихатов в данной деятельности. В ходе встречи были обсуждены ключевые проб­лемные вопросы столицы, требующие решения на республиканском уровне. Сенатор подчеркнула, что в последующем намерена совместно работать над их решением.

Также были подняты актуальные воп­росы работы скорой медицинской помощи. В их числе – нехватка автомашин, станций и персонала, работающего на вызовах, большое количество вызовов и низкие тарифы оказания медицинской помощи.

Председатель маслихата Ерлан Каналимов предложил открывать единые центры экстренных служб, размещенных в одном здании, в каждом микрорайоне города. По итогам встречи было принято решение о совместном посещении специальной экономической зоны «Астана – новый город», а также о проведении встречи по вопросам объединений собственников имущества. Кроме того, маслихатом города Астаны будут подготовлены предложения, требующие решения на центральном уровне, которые будут направлены в адрес депутата Сената Бибигуль Жексенбай.

Встречи с жителями Каратальского района области Жетысу провели сенаторы Султан Дюсембинов и Галиаскар Сарыбаев. Они ознакомились с ходом модернизации оборудования ТОО «Секвойя плюс», специализирующегося на переработке сырой нефти и глубокой переработки мазута в селе Бастобе, с завершением капитального ремонта цент­ральной районной больницы, а также с работой гуманитарного колледжа в городе Уштобе.

– Завод по переработке нефти имеет стратегическое значение как для экономики района, так и в целом области Жетысу. Модернизация оборудования позволит улучшить процесс переработки, снизить вредные выбросы в атмосферу и открыть новые рабочие места для сельского населения, – сказал сенатор Султан Дюсембинов.

Кроме того, депутаты обратили внимание местных исполнительных органов на важность ускорения капитального ремонта районной больницы, а также на качество подготовки педагогических кадров в гуманитарном колледже.

Проблемы с чистой питьевой водой и строительством инфраструктуры изучают сенаторы Суиндык Алдашев и Бекбол Орынбасаров в Мангистауской области. В ходе встреч в регионе обсуждались вопросы выполнения поручений Главы государства по повышению качества жизни и благосостояния жителей области, а также вопросы дальнейшего развития социально-экономической ситуации в западном регионе. Сенаторы также посетили ряд объектов, таких как водопровод «Куйлус-Меловое», «Центральный водоснабжающий узел-2» ТОО «МАЭК Каз­атомпром» и ТОО «Каспийский завод по опреснению воды», ознакомились с ходом строительства школы в Мунайлинском районе в рамках национального проекта «Комфортная школа». В Тупкараганском районе парламентарии ознакомились с проводимыми работами по строительству водопровода в селе Кызылозен. Позже в городе Форт-Шевченко осмотрели площадку, на которой ведется строительство станции по очистке воды.

Встречи с избирателями проводят и депутаты Мажилиса.

В городе Темиртау Карагандинской области члены фракции партии «Amanat» Асхат Аймагамбетов, Бауржан Смагулов, Кудайберген Бексултанов и Арман Калыков встретились с трудовым коллективом металлургического комбината «Qarmet». Как известно, предприятие не имеет аналогов в Центральной Азии. Народные избранники проинформировали металлургов о реализации реформ Главы государства и предвыборной программы партии «Amanat». Одним из наиболее актуальных вопросов во время встреч с избирателями был ранний выход на пенсию для работников, занятых на вредных и опасных производствах.

Не менее важный вопрос – охрана труда и обеспечение безопасности на производстве. По словам председателя Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхата Аймагамбетова, в Караганде вновь создан отдельный инс­титут общественного здравоохранения и профессионального здоровья. Теперь для его стабильной работы необходимо обеспечить постоянное финансирование.

– Сейчас у нас несколько законов рассматриваются именно по вопросам безопасности труда. На ваш комбинат пришел новый инвестор, мы видим, что его планы постепенно реализуются. Но это производство, за один день, к сожалению, все проблемы не решить. Депутаты со своей стороны будут оказывать содействие работе предприятия. Вы знае­те, что Глава государства уделяет этой теме особое внимание, – отметил Асхат Аймагамбетов.

Как известно, по поручению Президента в прошлом году было прекращено инвестиционное сотрудничество с АО «ArcelorMittal Темиртау». В результате собственником компании стал казах­станский инвестор. Теперь АО «Qarmet» постепенно решает проблемы, накопившиеся за долгие годы, в том числе по поставкам сырья, своевременной выплате зарплат, обеспечению охраны труда и другие.

Мажилисмен Бауржан Смагулов напомнил, что нельзя забывать и о том, что компания должна заниматься озеленением и развитием инфраструктуры городов Темиртау, Шахтинска, Сарани и Абай. Работники предприятия также подняли проблему обеспечения жильем. В ответ депутаты пообещали взять этот вопрос на контроль.

На встрече с жителями Тараза мажилисмен Мукаш Искандиров отметил, что особое внимание уделяется качественной реализации партийной предвыборной программы «Вместе с народом!», а социальная сфера – один из ключевых приоритетов. Поэтому народный избранник лично проверил строительные работы в школе № 15. Согласно плану строительные работы должны быть завершены в феврале следующего года. Эта новость порадовала местных жителей, потому что некоторые родители вынуждены водить своих детей в школы, которые находятся в других районах.

О формировании доступной среды для людей с инвалидностью рассказал депутат Руслан Кожасбаев на встречах в области Жетысу. В ходе приема жители области обратились к депутату с воп­росами по социальному обеспечению, образованию, коммунальному хозяйству, дорожному строительству и другим.