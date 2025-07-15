Избран новый президент Казахстанской федерации современного пятиборья

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Кандидатура Армана Жаркеева была единогласно поддержана руководителями областных федераций и представителями спортивного сообщества

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане состоялось собрание Казахстанской федерации современного пятиборья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В мероприятии приняли участие генеральный директор Национального олимпийского комитета Казахстана Нурлан Ногербек, заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, вице-президент КФСП Юрий Соловьёв, исполнительный директор Замир Ихсангалиев, генеральный секретарь Леонид Зимарев, а также руководители региональных филиалов.

В рамках повестки дня были рассмотрены актуальные вопросы, ключевым из которых стали выборы президента федерации. Кандидатура Армана Жаркеева была единогласно поддержана руководителями областных федераций и представителями спортивного сообщества.

Современное пятиборье – олимпийский вид спорта, включающий фехтование, плавание, стрельбу, бег и Obstacle - прохождение полосы препятствий.

 

#президент #федерация #избрание #пятиборье #Арман Жаркеев

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