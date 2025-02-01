Избран президент Ассоциации национальных видов спорта Казахстана

Действующий президент Ассоциации Исламбек Салжанов подвел итоги работы за последние два года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Национальной ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан.

В ходе заседания действующий президент Ассоциации Исламбек Салжанов подвел итоги работы за последние два года, представив подробный отчет о проделанной деятельности. По итогам голосования учредители Ассоциации единогласно утвердили новый устав и избрали нового президента. Им стал Еркебулан Сайдуллаулы Ильясов.

В своем выступлении новоизбранный президент обозначил приоритетные направления деятельности Ассоциации и представил планы на 2025 год.

Еркебулан Сайдуллаулы Ильясов – председатель Совета директоров ТОО Alageum Electric, президент федераций национальных видов спорта «Жамбы ату» и «Арқан тартыс», основатель и учредитель фонда поддержки национальных видов спорта «Ұлттық спорт қоры».