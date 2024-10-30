Изменен порядок назначения руководителей управлений спорта

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Назначение на должность главы регионального управления спорта будет осуществляться с согласия комиссии при Минтуризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь все кандидаты обязаны получить одобрение комиссии, действующей при Министерстве туризма и спорта. Работу комиссии возглавляет глава министерства – Ербол Мырзабосынов.

Комиссия проводит оценку на основе ряда критериев, включая профессиональный опыт, наличие плана развития спортивной отрасли, а также знания в области спортивной науки и менеджмента.

Кандидаты могут быть выдвинуты как местными органами, так и министерством.

Таким образом, местные органы власти будут назначать тех претендентов, которые прошли согласование комиссии.

В госоргане напомнили, что глава государства на встрече с призёрами ХХХІІІ летних Олимпийских игр обратил внимание на то,  что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи, он поручил правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане начата работа по созданию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной сферы. Рабочая группа выехала в регионы для анализа состояния развития спорта на местах.

#регионы #Спорт #реформа

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