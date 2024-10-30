Изменен порядок назначения руководителей управлений спорта

Назначение на должность главы регионального управления спорта будет осуществляться с согласия комиссии при Минтуризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь все кандидаты обязаны получить одобрение комиссии, действующей при Министерстве туризма и спорта. Работу комиссии возглавляет глава министерства – Ербол Мырзабосынов.

Комиссия проводит оценку на основе ряда критериев, включая профессиональный опыт, наличие плана развития спортивной отрасли, а также знания в области спортивной науки и менеджмента.

Кандидаты могут быть выдвинуты как местными органами, так и министерством.

Таким образом, местные органы власти будут назначать тех претендентов, которые прошли согласование комиссии.

В госоргане напомнили, что глава государства на встрече с призёрами ХХХІІІ летних Олимпийских игр обратил внимание на то, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи, он поручил правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начата работа по созданию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной сферы. Рабочая группа выехала в регионы для анализа состояния развития спорта на местах.