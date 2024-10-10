Рабочая группа выехала в регионы для анализа состояния развития спорта на местах

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казахстане начата работа по созданию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной сферы. Об этом заявили в Минтуризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минтуризма и спорта

 Одним из ключевых направлений станет определение политики финансирования видов спорта в регионах.

«Для выполнения поручения главы государства при Министерстве туризма и спорта была сформирована рабочая группа. Ее задача — провести анализ деятельности республиканских спортивных федераций и пересмотреть подходы к их финансированию. Кроме того, рабочая группа займется разработкой механизмов для создания единой вертикали управления в спортивной сфере», - говорится в сообщении.

Также будут подготовлены предложения по уточнению приоритетных видов спорта и согласованию с уполномоченными органами назначения руководителей региональных управлений.  

В состав рабочей группы вошли специалисты министерства и региональных управлений физической культуры и спорта. В настоящее время члены группы выехали в регионы.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет. По его мнению, это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Он подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. 

#Спорт #Минтуризма #рабочая группа

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