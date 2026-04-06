На заседании проектного офиса внедрения Налогового кодекса под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина был рассмотрен вопрос пересмотра сроков выписки счетов-фактур для АО «КОРЭМ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Отмечено, что действующие сроки не учитывают специфику функционирования балансирующего рынка электроэнергии. Фактические данные о потреблении и расчетные показатели формируются после 20 числа месяца, следующего за расчетным. В этой связи участники рынка вынуждены сначала выставлять документы ЭСФ на основании предварительных данных с последующей корректировкой. С учетом введения с 2026 года требования обязательного подтверждения исправленных ЭСФ со стороны получателя, действующий порядок создает дополнительные риски для корректного оформления документов.

По итогам обсуждения участники заседания предложили рассмотреть возможность переноса сроков выписки ЭСФ с учетом отраслевой специфики. Для оператора рынка и Единого закупщика установлен новый срок – до 27 числа месяца, следующего за расчетным.

Соответствующее изменение планируется внести в Налоговый кодекс ретроспективно – с датой применения с 1 января 2026 года. Также на заседании рассмотрены вопросы применения налоговых норм в горно-металлургическом секторе, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь. С связи со сложностью и многофакторности вопроса его рассмотрение продлено еще на месяц для детального изучения и выработки согласованных решений.