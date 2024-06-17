Изменение цен на продукты за неделю обсудили в правительстве

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По данным Минторговли, за неделю цены снизились на 10 видов товаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Актуальную ценовую ситуацию по социально значимым продуктам питания рассмотрели на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

«За неделю цены снизились на 10 видов товаров: капусту (9,7%), лук (1,3%), гречневую крупу (1,1%), куриное мясо (0,6%), рис (0,4%), подсолнечное масло (0,4%), рожки (0,2%), сахар, творог и муку (по 0,1%). В целом общий индекс цен на основные продукты питания в Казахстане снизился на 0,1%. Снижение отмечено в 11 областях, особенно значительно в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской. Цены на масло, говядину, соль и яйца остались стабильными», – сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В южных регионах уже начинается сбор раннего урожая. Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, сбор раннего картофеля ожидается в объеме 219 тыс. тонн, капусты – 105 тыс. тонн, моркови – 32 тыс. тонн, лука – 66 тыс. тонн. Этого объема достаточно для покрытия потребности населения в июне-июле.

«Для обеспечения прямых поставок овощей в мегаполисы от производителей сформирован список сельхозтоваропроизводителей в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Всего более 900 предприятий. Все данные переданы акиматам Астаны, Алматы и Шымкента для дальнейшей контрактации поставок овощей», —  сказал Ербол Тасжуреков.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акиматам активизировать работу по контрактации ранних и осенних овощей на предстоящее межсезонье.

#цены #продукты #регионы #контроль

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