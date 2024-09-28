Израиль сообщил об уничтожении главарей «Хезболлах» в Ливане

ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Ливане командира ракетного подразделения «Хезболлах» Мухаммеда Али Исмаила и еще нескольких главарей группировки. По некоторым данным, может быть убит лидер организации Хасан Насралла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 28 сентября, заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки.

«Террорист Мухаммед Али Исмаил несет ответственность за организацию многочисленных террористических атак против государства Израиль, включая ракетный обстрел израильской территории и запуск ракеты класса "земля-земля" по центральной части Израиля в среду», - отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Ранее израильские военные отчитались о нанесении удара по центральному штабу "Хезболлах" в пригороде ливанской столицы Бейрута. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что штаб-квартира "Хезболлах" была "намеренно построена под жилыми домами" в районе Дахия.

Ряд израильских СМИ сообщает, что с высокой вероятностью в результате авиаудара был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насралла. В частности, газета The Times of Israel приводит слова израильского чиновника: "Очень трудно представить себе, что он выживет после такого удара". Однако информагентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в радикальной группировке передают, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim также утверждает, что лидер группировки находится в "безопасности".

По предварительным данным ливанского Минздрава, в результате израильской атаки 27 сентября два человека погибли, еще 76 человек получили ранения, передает агентство dpa.

Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на Генассамблее ООН 27 сентября подчеркнул, что Израиль "имеет полное право уничтожать "Хезболлах", чтобы вернуть израильтян в свои дома на границе с Ливаном.

«Только представьте, если бы террористы превратили Эль-Пасо и Сан-Диего (американские города на границе с Мексикой. - Ред.) в города-призраки. Как долго правительство США терпело бы это?» - спросил он.

И затем добавил, что Израиль "терпит эту невыносимую ситуацию уже год".

Нетаньяху прервал свой визит в США, решив вернуться в Израиль раньше запланированного времени.

26 сентября США, страны G7 и ряд государств Ближнего Востока призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и "Хезболлах" и к началу переговоров.