Израиль обстрелял 34 населенных пункта на юге Ливана

В мире
127

По информации издания Naharnet, в результате погибли два бойца "Хезболлах" и спасатель из Службы гражданской обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Артиллерия израильских войск выпустила за сутки не менее 250 снарядов по пограничным районам Ливана. Как сообщил новостной портал Naharnet, под обстрел попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 причинен материальный ущерб.

Шиитская милиция "Хезболлах" заявила, что потеряла за сутки в результате израильских атак двух бойцов. Погиб также один спасатель из Службы гражданской обороны. Среди мирных жителей пять человек получили ранения.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по позициям шиитских бойцов в ночные часы. Телеканал Al Jadeed сообщил о двух рейдах на город Бинт-Джбейль и поселок Ярун. По его информации, туда направились кареты скорой помощи ливанского общества Красного Креста.

По данным МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских атак погибли 32 мирных жителя и 128 бойцов "Хезболлах". Число перемещенных из южных районов человек достигло 72 тыс. 

#гибель #Израиль #жертвы #Ливан #атака #Хезболлах

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Тепло. Еще теплее...
«Я знаю, что я живу…»
Гамарджоба, айналайын!
Телефонные мошенники пытались обмануть главного полицейского СКО
У водовода… без воды
Выход из «коммунального пике»
Культура и СМИ: векторы развития
Трансформация казахстанской армии
Кызылординская область в 2023 году. Индустрия, инновации, инвестиции
Мангистауская область в 2023 году. Перспективные проекты общемирового масштаба
Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК грозит им расследованием
Итоги года: усиление Западной энергозоны и запуск новых месторождений
Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
80 лет Auezov University: достижения и перспективы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 39-НП
Долги по микрокредитам: для МФО изменят правила
Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bentley
«Ветер, ветер, ты могуч…»
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bent…
Удары Израиля осложняют спасательную операцию в лагере беже…
Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]