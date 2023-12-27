Израиль обстрелял 34 населенных пункта на юге Ливана

По информации издания Naharnet, в результате погибли два бойца "Хезболлах" и спасатель из Службы гражданской обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Артиллерия израильских войск выпустила за сутки не менее 250 снарядов по пограничным районам Ливана. Как сообщил новостной портал Naharnet, под обстрел попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 причинен материальный ущерб.
Шиитская милиция "Хезболлах" заявила, что потеряла за сутки в результате израильских атак двух бойцов. Погиб также один спасатель из Службы гражданской обороны. Среди мирных жителей пять человек получили ранения.
Израильские ВВС продолжают наносить удары по позициям шиитских бойцов в ночные часы. Телеканал Al Jadeed сообщил о двух рейдах на город Бинт-Джбейль и поселок Ярун. По его информации, туда направились кареты скорой помощи ливанского общества Красного Креста.
По данным МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских атак погибли 32 мирных жителя и 128 бойцов "Хезболлах". Число перемещенных из южных районов человек достигло 72 тыс.