Израиль обстрелял 34 населенных пункта на юге Ливана

По информации издания Naharnet, в результате погибли два бойца "Хезболлах" и спасатель из Службы гражданской обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Артиллерия израильских войск выпустила за сутки не менее 250 снарядов по пограничным районам Ливана. Как сообщил новостной портал Naharnet, под обстрел попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 причинен материальный ущерб.

Шиитская милиция "Хезболлах" заявила, что потеряла за сутки в результате израильских атак двух бойцов. Погиб также один спасатель из Службы гражданской обороны. Среди мирных жителей пять человек получили ранения.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по позициям шиитских бойцов в ночные часы. Телеканал Al Jadeed сообщил о двух рейдах на город Бинт-Джбейль и поселок Ярун. По его информации, туда направились кареты скорой помощи ливанского общества Красного Креста.

По данным МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских атак погибли 32 мирных жителя и 128 бойцов "Хезболлах". Число перемещенных из южных районов человек достигло 72 тыс.