Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске

Тегеран оставляет за собой право на ответные действия, передает Kazpravda.kz

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Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили, что семеро членов КСИР погибли в результате предполагаемого израильского удара по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Еще несколько человек получили ранения, передает Русская служба ВВС.

Среди погибших — бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.

Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

Здание консульства в результате удара было полностью разрушено. В настоящее время на месте ведется разбор завалов и поиск пострадавших.

Как заявил представитель иранского МИД Насер Канаани, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия против «агрессоров», которые нанесли удар по Дамаску.