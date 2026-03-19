Израиль ударил по газовой промышленности Ирана

Айман Аманжолова
В ответ государственное телевидение Ирана опубликовало список "законных целей", в который вошли нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Их планируется атаковать "в ближайшие часы"

Израиль, участвующий вместе с США в войне против Ирана, нанес удары по иранским объектам газовой промышленности на побережье Персидского залива. Атаке подверглись нефтехимические предприятия близ промышленного города Асалуйе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По данным портала Axios, ссылающегося на правительственные источники, удары были согласованы и скоординированы с США. Несколько промышленных объектов газодобычи были поражены, передали иранские информагентства Tasnim и Mehr со ссылкой на вице-губернатора провинции Бушер. Власти предостерегли население от приближения к атакованным объектам.

По данным иранского государственного телевидения, в результате авиаударов поражена добывающая установка на крупном газовом месторождении в Персидском заливе, вспыхнул пожар. К месту возгорания направлены пожарные расчеты.

Вблизи Асалуйе расположено крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром. Регион является ключевым для иранской энергетики и обеспечивает около 70 процентов внутреннего газоснабжения страны. Почти весь добываемый Ираном природный газ предназначен для внутреннего потребления.

Иран после ударов по его газовой промышленности пригрозил нанести жесткий удар по "источнику агрессии" и атаковать "топливную, энергетическую и газовую инфраструктуру" стран, с территории которых были совершены нападения. Государственное телевидение Ирана опубликовало список "законных целей", в который вошли нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Их планируется атаковать "в ближайшие часы".

Время ограниченных сражений закончилось, а маятник войны качнулся в сторону "всеобъемлющей экономической войны", указало командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Командование обосновало это тем, что была атакована гражданская и жизненно важная инфраструктура Ирана.

Популярное

Все
Семилетие созидания и развития
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Вдохновленные весной
Играя на струнах души
Уверенность в завтрашнем дне
Возрождается природа, строит планы человек
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
В интересах кибербезопасности
Цифровой помощник учителя
Отмечены высокими наградами
Указ Президента Республики Казахстан О создании института Уполномоченного по вопросам семьи при Президенте Республики Казахстан
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
В Атырау начал работу особенный магазин
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

В Таиланде живет старейшая долгожительница в истории
Аргентина официально вышла из ВОЗ
Бахрейн и Кувейт снова продлили запрет на полеты
Испания высвобождает 11,5 млн баррелей нефти из стратегичес…

