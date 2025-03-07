Редкие ювелирные изделия показали в Астане

Мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, проходят в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры РК

В рамках проекта «Ұлттық мұра» в Национальном архиве РК в Астане была организована выставка «Әйелге әсемдік жарасады», посвященная ювелирному искусству казахского народа и его связи с культурным наследием.

Экспозиция включала архивные документы, научные исследования, национальную одежду и ювелирные украшения, отражая эволюцию традиционных и современных форм декоративно-прикладного искусства.

Посетителям были представлены уникальные фотодокументы, исторические исследования, а также редкие ювелирные изделия. Одним из центральных экспонатов выставки стал серебряный пояс XIX века, сопровождаемый исторической фотографией его владелицы, найденной в одном из российских архивов.

Кроме того, особый интерес вызвали труды казахских ученых, включая исследования Акселеу Сейдимбека, посвященные национальному костюму и ювелирному искусству.

В рамках государственной программы «Архив-2025» в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей РК в Алматы состоялся круглый стол «Статус женщин в культуре Казахской степи».

В мероприятии приняли участие историки, этнографы, филологи, литераторы, кинематографисты, художники и музейные работники.

Участникам круглого стола была представлена выставка архивных фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих жизнь казахских женщин XIX-XX веков. Среди экспонатов — уникальные документы из архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Гамбургского этнографического музея.