Извержение вулкана Канлаон началось на Филиппинах

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 4 км

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Вулкан Канлаон, расположенный на центральном филиппинском острове Негрос, в ходе извержения выбросил столб пепла и дыма на высоту приблизительно 4 км. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В результате извержения образовался объемный изогнутый шлейф высотой около 4 тыс. м, который движется на юго-запад», — сказано в сообщении в социальной сети Х.

Уточняется, что взрывное извержение началось 8 апреля в 05:51 по местному времени. В районе вулкана объявлен третий уровень опасности из пяти возможных, что предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

Канлаон является одним из крупнейших вулканов на Филиппинах, его высота достигает 2 435 м, а диаметр основания равен 30 км. В последний раз этот вулкан извергался в декабре прошлого года. Тогда из 6-километровой опасной зоны было эвакуировано примерно 47 тыс. жителей.

Кроме того, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 7 апреля сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг, население которого составляет 15 тыс. человек. Очаг находился на глубине 18 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Мьянме, которое затронуло несколько соседних государств. По последним данным, в Мьянме погибло более 3,5 тыс. человек. В Таиланде в результате землетрясения рухнула строящаяся многоэтажка. Под завалами оказались десятки людей.

#землетрясение #Филиппины #Индонезия #вулкан #извержение

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