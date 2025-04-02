Число жертв землетрясения в Мьянме стремительно растет

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По последним данным, 2886 человек погибло и 4639 человек ранены

Фото: Синьхуа

373 человека числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

«Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими», - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о 2719 погибших и 4521 раненном.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Бангкоке в результате мощного землетрясения обрушилось строящееся многоэтажное здание.

Китайская поисково-спасательная команда, направленная Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями страны, и спасательная команда из Специального административного района /САР/ Сянган во вторник провели совместную поисково-спасательную операцию на месте обрушившегося комплекса Sky Villa в сильно пострадавшем от землетрясения городе Мандалай в Мьянме.

В совместной операции использовалось различное оборудование, в том числе видеоэндоскопы snake-eye, панорамные камеры с радарными датчиками и беспилотники. Используя беспилотники на месте происшествия, спасатели провели оценку ситуации для обеспечения безопасности спасательных работ.

В совместной операции участвовали двадцать четыре спасателя.

 

#землетрясение #Таиланд #Мьянма

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