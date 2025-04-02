По последним данным, 2886 человек погибло и 4639 человек ранены
373 человека числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
«Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими», - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось о 2719 погибших и 4521 раненном.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Бангкоке в результате мощного землетрясения обрушилось строящееся многоэтажное здание.
Китайская поисково-спасательная команда, направленная Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями страны, и спасательная команда из Специального административного района /САР/ Сянган во вторник провели совместную поисково-спасательную операцию на месте обрушившегося комплекса Sky Villa в сильно пострадавшем от землетрясения городе Мандалай в Мьянме.
В совместной операции использовалось различное оборудование, в том числе видеоэндоскопы snake-eye, панорамные камеры с радарными датчиками и беспилотники. Используя беспилотники на месте происшествия, спасатели провели оценку ситуации для обеспечения безопасности спасательных работ.
В совместной операции участвовали двадцать четыре спасателя.