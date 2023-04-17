Известный туроператор намерен привозить в Казахстан до 80 тысяч иностранных гостей в год

Международное сотрудничество, Поездки
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Турецкая туристская компания планирует в этом году утроить поток иностранных туристов, прибывающих через нее в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook министра культуры и спорта РК Асхата Оралова.

Фото с Facebook-страницы А. Оралова

Глава Минкультуры посетил международный туристский бизнес-форум The Heart of Central Asia в Алматы, организованный при поддержке МКС РК.

Масштабное мероприятие собрало более тысячи представителей крупных гостиничных брендов Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама и нашей страны, иностранных и местных авиакомпаний и туристических фирм из Европы, а также туроператоров из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Форум проходит в B2B-формате. Профессионалы и эксперты из разных стран, включая Казахстан, обмениваются опытом, а отечественный бизнес получает возможность найти новых партнеров и инвесторов», – рассказал Оралов на своей странице в Facebook. – Организаторы подошли к проведению бизнес-форума нестандартно, подчеркнув наш национальный колорит. Специально для этого мероприятия были установлены более 70 юрт. В них компании знакомили потенциальных партнеров со своими проектами».

В одной из таких юрт прошло подписание меморандума по развитию въездного туризма между АО «НК Kazakh Tourism», НПП «Атамекен» и туркомпанией Anex Tour Kazakhstan.

По приглашению Kazakh Tourism крупный международный оператор уже открыл в Казахстане офис, который будет заниматься въездным туризмом в нашу страну. Это первый такой филиал Anex Tour на территории Казахстана, поделился хорошими вестями министр.

Глава Минкультуры РК встретился с одним из главных организаторов бизнес-форума – председателем совета директоров Anex Tour Вуралом Карасу.

«Я поднял вопрос о прохождении студентами Международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане практики в филиалах Anex Tour по всему миру. Зашла речь и о размещении рекламных материалов о туризме в Казахстане на площадках компании.

Г-н Карасу поддержал мои предложения, а также заявил о намерении уже в этом году утроить поток иностранных туристов, прибывающих в Казахстан через Anex Tour. Также компания намерена в ближайшие 3-5 лет довести число иностранных гостей в Казахстане до 80 тысяч в год.

Мы намерены и дальше вести переговоры с крупными международными игроками в сфере туризма», – заверил Оралов.

 

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