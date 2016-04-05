К 25-летию независимости Казахстана посадят 25 тысяч фруктовых деревьев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на kazakh-tv.kz
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К 25-летию независимости Казахстана в Талдыкоргане посадят 25 тысяч саженцев плодовых деревьев. Первую партию – пять тысяч яблонь разных сортов – уже высадили. Урожай горожане смогут собрать уже в следующем году.
"Глава государства говорил: "Если вы садите, садите яблони, потому что, с одной стороны, это можно укрыться под яблоней от горячего, палящего солнца и в то же время есть плоды. Мы из бюджета никаких денег не тратим. Это инициатива людей. Некоторые люди, организации берут за счет своих денег", – отметил аким Талдыкоргана Багдат Карасаев.
Идея посадки плодовых деревьев у талдыкорганцев возникла не случайно. Жетысуский край считается родиной яблони Сиверса, прародительницы практически всех видов яблонь в мире. Учеными доказано, что она является предком как минимум для 15 тысяч культурных сортов.