К планете – бережно и с любовью

В Международный день Матери-Земли ученые и экоактивисты во всем мире приводят доказательства того, что людям, чтобы выжить, необходимо прекратить уничтожать планету.

Идеи растут и «зеленеют»

В глобальном календаре нашей планете посвящены две даты. Есть всемирный День Земли, который отмечают в день весеннего равноденствия, и Международный день Матери-Земли – 22 апреля.

Возможно, человечество настолько безрассудно относится к своей планете, забирая ресурсы и оставляя после себя разрушения, что потребовалось два дня Земли, чтобы хоть как-то вразумить ее обитателей. Или у такого решения были еще какие-то причины, достоверно неизвестно. В любом случае, чем чаще людям напоминают о том, что к своему прекрасному миру нужно относиться бережно, тем лучше.

Дата 22 апреля официально утверждена на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, праздник отмечается с 2010 года. В отличие от всемирного Дня Земли, праздник 22 апреля имеет более выраженную эмоциональную окраску. Материнский образ родной планеты призывает людей изменить отношение к Земле, воспринимать ее, как мать, давшую жизнь всему человечеству, продолжающую оберегать нас, обеспечивать нашу жизнь своими уникальными экосистемами.

Традицией Дня Матери-Земли стали экологические акции и проекты, в которых творчест­во и самовыражение ценятся ничуть не меньше научного и экономического обоснования. И раз уж праздник посвящен нашей общей большой матери, главными героями становятся дети. В разных странах они устраивают экологические флешмобы, выходят на субботники, сажают цветы и деревья, предлагают удивительные «зеленые» идеи для спасения планеты.

В Казахстане в эти дни один большой проект EcoJas объединяет школьников четырех городов – Нур-Султана, Кокшетау, Караганды и Темиртау. Города были выбраны в качестве пилотных, если инициатива приживется, то в будущем экологическая программа охватит все школы страны.

Главный посыл проекта, запущенного Национальной волонтерской сетью и американской энергетической компанией, работающей в Казахстане, – формирование новой экологической культуры, осознанного и бережного отношения к природе.

Конкурсы и обучающие прог­раммы разделены по возрастным категориям. Для учеников 5–6-х классов задание – сочинять сказки и рассказы, разрабатывать логотипы для шопперов и футболок на тему защиты природы.

А вот 7–8-е классы берутся за более сложную работу – создают своими руками настольную игру из вторичного сырья, а это картон, бумага, пластик. При этом нужно не только изготовить все элементы «настолки», но и продумать правила, снять видеоролик о том, в чем идея разработки и как в нее играть.

– Мы прививаем другую культуру потребления, на мастер-классах говорим: для уменьшения количества отходов не приобретайте то, что не особенно нужно, что будет выброшено, – рассказала куратор проекта EcoJas Дария Гылымжанкызы. – Дети начинают задумываться о том, сколько ресурсов затрачено на производство той или иной вещи – рюкзака, игрушки, солнцезащитных очков, например. И сопоставляют эту информацию с тем, сколько дней они реально пользовались приоб­ретенной вещью, сколько она их радовала. В следующий раз ребята уже решают сами, стоит ли ради развлечения покупать ненужную мелочь, производство которой наносит вред планете. В будущем, во взрослой жизни они будут уже более осознанно подходить к потреблению, к приобретению вещей.

Непростая, но интересная программа в рамках проекта для учеников 9–10-х классов. Они под руководством педагогов готовят полноценные научные проекты в сфере переработки отходов, «зеленой» энергетики, очистки атмосферного воздуха и по другим экологическим направлениям. Затем свой проект нужно будет защитить перед конкурсной комиссией. Авторы лучшей разработки получат грантовое финансирование на реализацию идеи.

Также школьники будут организовывать экочелленджи, снимать видео для Tik-tok и Instagram reels, организовывать в своих учебных заведениях экосоветы и перевоспитывать взрос­лых, учить их беречь природу.

Сопутствующее наполнение проекта EcoJas не менее интерес­но. Учиться придется всем – и педагогам, и родителям школьников, и волонтерам. Множество мастер-классов и тренингов посвятят тому, как перевести преподавание на новый креативный и интересный формат, как развивать «зеленые» идеи в современных реалиях. Школьники будут учиться правильно представлять и защищать проекты.

– Помимо основной экологической тематики в проекте преду­смотрены мастер-классы, которые помогают профориентации, – добавила Дария Гылымжанкызы. – Будут встречи со специалистами по СММ, дизайнерами, спичрайтерами, тренерами по ораторскому искусству. Это нужно, чтобы школьники умели не только разработать настольную игру или написать качественный проект, но и правильно презентовать идею, сделать «обертку». СММ-щики научат их продвигать свой проект в Сети, дизайнеры покажут, как оформлять, чтобы информация была читаемой, иллюстрации «цепляли», чтобы были нужные цвета, шрифты. Тренеры по ораторскому искусству откроют сек­реты выступлений на публике, научат преодолевать страх перед аудиторией, отвечать на вопросы.

Знания, полученные в проекте EcoJas, пригодятся школьникам при поступлении в вуз, в продвижении своих идей и поис­ке финансирования для них. А новая экологическая культура рационального потребления и бережного отношения будет распространяться, и воспитанники EcoJas станут ее главными носителями.

Этот проект, как и многие другие, ориентированные на детей и молодежь, отзывается на ключевой посыл Дня Матери-Земли – устремленность в будущее.

«Новаторские компании давно обнаружили, что больше нет необходимости выбирать между экологичностью и прибыльнос­тью. Объясняется это заботой о будущем или желанием извлечь прибыль, но «зеленая» трансформация – это не просто благотворительность. Это – инвестиции в нашу планету, которые окупятся для нас и наших детей», – так звучит один из ключевых постулатов программы Дня Матери-Земли в 2022 году.

Мы не безнадежны

Международные организации экологической направленности в День Матери-Земли призывают жителей планеты к переходу на новый формат взаимоотношений со своей планетой. В этом году одна из главных идей – гармония с природой и сохранение биоразнообразия. ООН проводит 22 апреля интерактивный диа­лог на указанную тему. Мероп­риятие будет сопровождаться онлайн-трансляцией, в программе – презентации инициатив и достижений в области «зеленой» экономики и экологического права.

Ключевые проблемы, которым будут посвящены встречи и дискуссии в этот день, – потеп­ление климата, антропогенные изменения в природе, недопустимые действия, которые нарушают биоразнообразие, такие как вырубка лесов, нерациональное землепользование, внедрение интенсивных методов в сельском хозяйстве и животноводстве, браконьерство. Иначе говоря, все то, что ускоряет разрушение планеты.

Несмотря на то что жители планеты продолжают безответственно ее разрушать, эксперты отмечают, что человечество все-таки учится бережному отношению к Земле. Есть и оптимистичные данные о нашем поведении. Они приведены в докладе Межправительственной группы экс­пертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованном в начале апреля 2022 года.

Во-первых, люди стали больше пользоваться электромобилями и другим транспортом, работающим на низкоуглеродной энергии. Это помогает сократить выбросы парниковых газов от наземного транспорта. Эксперты МГЭИК подчеркивают, что стратегии по смягчению воздействия на климат от транспортного сектора будут иметь сопутствующие выгоды, включая улучшение качества воздуха, пользу для здоровья, справедливый дос­туп к транспортным услугам и уменьшение количества пробок.

Во-вторых, технологии с минимальным воздействием на экологию – низкоэмиссионные – становятся все более дешевыми и доступными. В докладе указано, что с 2010 по 2019 год стоимость солнечной энергии снизилась на 85%, ветровой энергии – на 55%, литий-ионных батарей – на 85%.

Также положительной тенденцией считается расширение политик и законов о смягчении экологических последствий и воздействия на климат. Все больше стран вводят налоги на выбросы углерода, ограничительные квоты, принимают «климатические» законы.

«Это привело к предотвращению выбросов, которые в противном случае могли бы произойти, и увеличению инвестиций в низкоуглеродные технологии и инфраструктуру», – говорится в отчете.

Эксперты подчеркивают, что Киотский протокол, который в 1997 году обязал промышленно развитые страны и экономики сократить выбросы парниковых газов, привел к сокращению загрязнения атмосферы в некоторых странах и сыграл важную роль в создании национального и международного опыта по учету выбросов. Парижское соглашение 2015 года при почти всеобщем участии привело к разработке политики и установлению целей на национальном и субнациональном уровнях, а также к повышению прозрачности действий и поддержки в сфере снижения климатических изменений.

Еще одна важная деталь, отмеченная в докладе МГЭИК, – достижение нулевых выбросов от промышленного сектора считается возможным.

«Сокращение выбросов в промышленности потребует скоор­динированных действий, включая изменение в производственных процессах. Чтобы достичь «чистых» нулевых выбросов, отрасли могут воспользоваться преимуществами возобновляемых источников энергии, «зеленого» водорода и применения биотоплива», – ­поясняется в докладе.

О том, что человечество не безнадежно, говорит и большой выбор возможностей борьбы с изменениями климата в урбанизированных регионах. Авторы доклада считают, что города могут улучшить качество воздуха, увеличить количество рабочих мест, расширить городскую зеленую и водную инфраструктуру и обеспечить устойчивое развитие во всем мире.

«Все города могут внести свой вклад в достижение будущего с нулевым уровнем выбросов путем интеграции секторов, стратегий и инноваций, будь то уже крупные, растущие или развивающиеся города. Способ дальнейшего планирования городских районов, их взаимодейст­вие с энергетической системой и ­потребность в материалах определяют многочисленные возможности, которые могут принести пользу людям и планете», – объяс­няет в докладе эксперт Сиир Килкис.

Помимо этого, авторы доклада отмечают, что многие нормативные и экономические инструменты в экологической сфере применяются довольно успешно. Общий объем отслеживаемых финансовых потоков, выделяемых на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним в период с 2013–2014 по 2019–2020 годы, увеличился на 60%, хотя с 2018 года рост и замедлился.

Главной целью для будущего планеты, по мнению экспертов, остается достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов. Для этого потребуется не только сокращение новых выбросов, но и так называемое «удаление углекислого газа». Этот метод предполагает удаление углекислого газа из атмосферы, «связывание» углерода и хранение его под землей или в океане. Реализовать это можно при помощи восстановления лесов и торфяников, а также с использованием новейших технологий.

Но самое важное наблюдение, которое зафиксировано в докладе МГЭИК и реабилитирует человечество хоть немного, – «людям не все равно, они вовлечены в борьбу с изменениями климата».