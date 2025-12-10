Документ открывает возможности для расширения сотрудничества двух стран в области архивного дела, включая обмен опытом, совместные проекты, а также взаимодействие по цифровизации, хранению и реставрации документов. Соглашение подписали директор Архива Президента РК Алия Мустафина и генеральный секретарь Национальных архивов Катара доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в области проведения выставок, научных конференций и семинаров, а также реализации научных исследований. В частности, планируется разработать специальную программу для повышения квалификации и обмена опытом между архив­ными специалистами. Отдельное внимание стороны уделили укреплению взаимодействия с международными архивными организациями.

Во время переговоров директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что Глава государства Касым-Жомарт

Токаев уделяет особое внимание цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, в том числе в архивном деле. В этой связи архив работает в соответствии с Концепцией развития до 2035 года.

– Ключевыми направлениями являются цифровая транс­формация архивной работы, развитие научно-исследовательской деятельности, внедрение передовых мировых практик в данной сфере, а также расширение международного сотрудничества. Нам также известно, что Национальные архивы Катара в прошлом году утвердили стратегию «Память будущего» (Memory of the Future) на 2025–2030 годы, – подчеркнула Алия Мустафина.

В свою очередь генеральный секретарь Национальных архивов Катара доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн отметил, что руководство Катара, включая Его Высочество Эмира, уделяет особое внимание укреплению партнерства с Казахстаном. По его словам, подписанный меморандум станет основой для дальнейшего развития сотрудничества и откроет возможнос­ти для совместного решения актуальных задач, с которыми сталкивается современное архивное дело.

– Меморандум открывает возможности не только для углуб­ления сотрудничества между нашими учреждениями, но и для укрепления отношений между двумя странами, а также для совместных решений в ответ на те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются архивы по всему миру. Мы обсуждали их на конференциях Международного совета архивов, и уверен, что сотрудничество с Архивом Президента Казахстана позволит нам двигаться к более устойчивым и современным практикам в архив­ном деле, – подчеркнул доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн.

В рамках встречи для катарской делегации была организована экскурсия. Гости посетили читальный и выставочный залы, архивохранилища и лабораторный корпус, где познакомились с ключевыми направлениями работы учреждения. Казах­станская сторона официально пригласила иностранных коллег принять участие в III Конгрессе архивистов Digital Archive EXPO, который пройдет в 2026 году.