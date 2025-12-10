К устойчивым и современным практикам Международное сотрудничество 10 декабря 2025 г. 7:00 8 Маргулан Бейсекенов Архив Президента РК и Национальные архивы Катара подписали меморандум о сотрудничестве фото предоставлено Архивом Президента РК Документ открывает возможности для расширения сотрудничества двух стран в области архивного дела, включая обмен опытом, совместные проекты, а также взаимодействие по цифровизации, хранению и реставрации документов. Соглашение подписали директор Архива Президента РК Алия Мустафина и генеральный секретарь Национальных архивов Катара доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн. Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в области проведения выставок, научных конференций и семинаров, а также реализации научных исследований. В частности, планируется разработать специальную программу для повышения квалификации и обмена опытом между архивными специалистами. Отдельное внимание стороны уделили укреплению взаимодействия с международными архивными организациями. Во время переговоров директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, в том числе в архивном деле. В этой связи архив работает в соответствии с Концепцией развития до 2035 года. – Ключевыми направлениями являются цифровая трансформация архивной работы, развитие научно-исследовательской деятельности, внедрение передовых мировых практик в данной сфере, а также расширение международного сотрудничества. Нам также известно, что Национальные архивы Катара в прошлом году утвердили стратегию «Память будущего» (Memory of the Future) на 2025–2030 годы, – подчеркнула Алия Мустафина. В свою очередь генеральный секретарь Национальных архивов Катара доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн отметил, что руководство Катара, включая Его Высочество Эмира, уделяет особое внимание укреплению партнерства с Казахстаном. По его словам, подписанный меморандум станет основой для дальнейшего развития сотрудничества и откроет возможности для совместного решения актуальных задач, с которыми сталкивается современное архивное дело. – Меморандум открывает возможности не только для углубления сотрудничества между нашими учреждениями, но и для укрепления отношений между двумя странами, а также для совместных решений в ответ на те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются архивы по всему миру. Мы обсуждали их на конференциях Международного совета архивов, и уверен, что сотрудничество с Архивом Президента Казахстана позволит нам двигаться к более устойчивым и современным практикам в архивном деле, – подчеркнул доктор Ахмад Абдулла аль-Буенайн. В рамках встречи для катарской делегации была организована экскурсия. Гости посетили читальный и выставочный залы, архивохранилища и лабораторный корпус, где познакомились с ключевыми направлениями работы учреждения. Казахстанская сторона официально пригласила иностранных коллег принять участие в III Конгрессе архивистов Digital Archive EXPO, который пройдет в 2026 году. #меморандум #Катар #архив Президента