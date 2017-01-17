К вопросу о штрафах

По теме «правчаса» депутатам докладывал министр финансов РК Бахыт Султанов. Согласно отчету Всемирного банка Doing Business 2017, Казахстан в 2016 году по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» занял 37-е место, поднявшись с 46-го.
Парламентарии меж тем «рейтингового» оптимизма министра не разделили. Так, председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжан Карагусова заявила, что в последнее время одним из хороших источников пополнения дохода является «пагубная практика» наложения штрафов. По ее мнению, такая система является деструктивным механизмом во взаимоотношениях государства с налогоплательщиками.
– Только по итогам 2015 года сумма поступлений в доходную часть республиканского бюджета в виде штрафов выросла в два раза, с 2,6 миллиарда тенге до 4,8 миллиарда тенге, по данным отчета Правительства. Что, за такой короткий период времени все наши налогоплательщики стали нарушителями? – задалась вопросом депутат.
Как показывает практика, констатировала Гульжан Карагусова, от штрафов часто страдают добросовестные налогоплательщики, допустившие незначительные ошибки в исчислении налогов или несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Имеется множество фактов применения наказания налогоплательщиков по причине неэффективного функционирования электронных программ самих налоговых органов.
Тему продолжила депутат Джамиля Нурманбетова. По ее информации, при оплате налога на имущество зачастую возникают проблемы, так как в платежном документе порой некорректно отражаются данные при смене владельца имущества.
– Включение в него строки «Налог на имущество» облегчает порядок уплаты данного налога, так как единый платежный документ привязан к конкретному жилью и, несмотря на смену владельца, сведения должны отражаться по нему своевременно. Однако вследствие непонятных причин иногда после купли-продажи имущества налог на жилье не включается в документ новому владельцу жилья, – пояснила она проблему.
Глава ведомства признал, что недостатки в работе имеются, и для решения проблемы создана рабочая группа.
– У нас есть большая проблема по начислению налога на имущество. Даже мне, министру финансов, приходили уведомления с ошибочными начислениями налогов на имущество. Эту проблему стараемся решать, – заверил Бахыт Султанов.
А пока, продолжила Гульжан Карагусова, нередки случаи, когда предъявляемые штрафы противоречат самому Налоговому кодексу и международным договорам, конвенциям в этой сфере.
– Но доказательств никто принимать во внимание не хочет и отправляют дело в суд. А почему добросовестный налогоплательщик должен доказывать безграмотность налогового инспектора? Ведь отчитаются, что план выполнен. А какими методами – никого не интересует, – возмутилась депутат.
Обозначенные проблемы, считают депутаты, свидетельствуют о необходимости разработки новой редакции Налогового кодекса. Об этом говорила депутат Анар Жаилганова, поинтересовавшаяся, на какой стадии находится разработка документа, какова его концепция.
На этот вопрос ответил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Азамат Амрин, поскольку заданный вопрос входит в компетенцию этого ведомства. По его словам, рабочая группа над документом работает и работа эта близится к окончанию. Азамат Амрин заверил, что в рабочей группе принимают участие в том числе и депутаты Мажилиса, представители НПО и бизнес-сообщества. Однако вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева, под председательством которой прошел «правчас», представителя МНЭ известила, что, по имеющейся у нее информации, ее коллеги-депутаты в этой рабочей группе не числятся.
– Я не слышала, чтобы кто-то из наших депутатов так активно принимал участие и был полностью в теме по тексту законопроекта, который вы сейчас завершаете. Со стороны бизнеса мы, наоборот, слышим, что рабочая группа работает в закрытом режиме. Закрытость в данном вопросе недопустима, – предупредила вице-спикер.
Актуальную тему подняла депутат Загипа Балиева, по совместительству уполномоченный по правам ребенка. Она констатировала, что, несмотря на множество законов, призванных обезопасить детей от вредоносных товаров, ими по-прежнему заполнены полки рынков и магазинов. Уже доказано, что такие товары, в том числе продукты питания, провоцируют тяжелейшие заболевания.
– Как можно объяснить, что при всех мерах наши рынки полны товаров для детей, опасных для их жизни? Можно ли создать рабочую группу, которая могла бы отработать эти вопросы, весь механизм? – отметила Загипа Балиева.
Вопрос скорее из области техрегламентов, подчеркнул глава минфина, но, признал он, безусловно, соприкасается с таможенным администрированием.
– Задача таможни – найти баланс между тем, чтобы, с одной стороны, облегчить условия внешнеэкономической деятельности для всех наших участников и налогоплательщиков, а с другой – соблюдать экономическую безопасность. Внедрение подхода по контролю после выпуска предполагает и настройку всех других систем, в том числе системы технического регулирования, санэпидбезопасности и так далее. Поэтому, действительно, рабочая группа, наверное, нужна. Мы проработаем на уровне Правительства и обязательно вас пригласим, – пообещал министр.
Поднимали народные избранники и вопросы налоговых преференций в сельском хозяйстве, ставших уже притчей во языцех проверок налоговых органов, необходимости развития электронного таможенного и налогового администрирования.
Завершая «правчас», вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева обратила внимание на первоочередность реализации поручений Главы государства по улучшению бизнес-климата и стимулированию предпринимательства в стране и инвестиционной активности, по упрощению таможенных процедур и прохождения транзитных грузов, по совершенствованию мер для сокращения объемов теневого рынка, по активной подготовке населения к предстоящему внедрению всеобщего декларирования; по выработке предложений, позволяющих вовлекать в бизнес самозанятое население.
Порой налагаемые на налогоплательщиков суммы штрафов не соизмеримы с их доходами. Нашим налогоплательщикам приходится пройти «семь кругов ада», чтобы доказать свою правоту! А ведь во всех развитых странах, в число которых мы стремимся, придерживаются принципа презумпции невиновности. Применение штрафных санкций должно быть крайней мерой, когда действиями или бездействием отдельно взятых налогоплательщиков причинен ущерб.
Наша цель – работать в соответствии с принципами ОЭСР и войти в число развитых стран. Штрафы – это в то же время показатель неэффективности работы налоговых органов, главной целью должна быть помощь налогоплательщикам в исполнении своей конституционной обязанности. Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно ставил задачу создать такие условия, чтобы комфортнее было платить налоги, чем от них уклоняться.