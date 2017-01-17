К вопросу о штрафах

Лаура Тусупбекова
По теме «правчаса» депутатам докладывал министр финансов РК Бахыт Султанов. Согласно отчету Всемирного банка Doing Business 2017, Казахстан в 2016 году по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» занял 37-е место, поднявшись с 46-го.

Парламентарии меж тем «рейтингового» оптимизма министра не разделили. Так, председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжан Карагусова заявила, что в последнее время одним из хороших источников пополнения дохода является «пагубная практика» наложения штрафов. По ее мнению, такая система является деструктивным механизмом во взаимоотношениях государства с налогоплательщиками.

– Только по итогам 2015 года сумма поступлений в доходную часть рес­публиканского бюджета в виде штрафов выросла в два раза, с 2,6 миллиарда тенге до 4,8 миллиарда тенге, по данным отчета Правительства. Что, за такой короткий период времени все наши налогоплательщики стали нарушителями? – задалась вопросом депутат.

Как показывает практика, констатировала Гульжан Карагусова, от штрафов часто страдают добросовестные налогоплательщики, допус­тившие незначительные ошибки в исчислении налогов или несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Имеется множество фактов применения наказания налогоплательщиков по причине неэффективного функцио­нирования электронных программ самих налоговых органов.

Тему продолжила депутат Джамиля Нурманбетова. По ее информации, при оплате налога на имущество зачас­тую возникают проблемы, так как в платежном до­кументе порой некорректно отражаются данные при смене владельца имущества.

– Включение в него строки «Налог на имущество» облегчает порядок уплаты данного налога, так как единый платежный документ привязан к конкретному жилью и, несмотря на смену владельца, сведения должны отражаться по нему своевременно. Однако вследствие непонятных причин иногда после купли-продажи имущества налог на жилье не включается в документ новому владельцу жилья, – пояснила она проблему.

Глава ведомства признал, что недостатки в работе имеются, и для решения проблемы создана рабочая группа.

– У нас есть большая проб­лема по начислению налога на имущество. Даже мне, министру финансов, приходили уведомления с ошибочными начислениями налогов на имущество. Эту проблему стараемся решать, – заверил Бахыт Султанов.

А пока, продолжила Гульжан Карагусова, нередки случаи, когда предъявляемые штрафы противоречат самому Налоговому кодексу и международным договорам, конвенциям в этой сфере.

– Но доказательств никто принимать во внимание не хочет и отправляют дело в суд. А почему добросовестный налогоплательщик должен доказывать безграмотность налогового инспектора? Ведь отчитаются, что план выполнен. А какими методами – никого не интересует, – возмутилась депутат.

Обозначенные проблемы, считают депутаты, свидетельствуют о необходимости разработки новой редакции Налогового кодекса. Об этом говорила депутат Анар Жаил­ганова, поинтересовавшаяся, на какой стадии находится разработка документа, какова его концепция.

На этот вопрос ответил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Азамат Амрин, поскольку заданный вопрос входит в компетенцию этого ведомства. По его словам, рабочая группа над до­кументом работает и работа эта близится к окончанию. Азамат Амрин заверил, что в рабочей группе принимают участие в том числе и депутаты Мажилиса, представители НПО и бизнес-сообщества. Однако вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева, под председательством которой прошел «правчас», представителя МНЭ известила, что, по имеющейся у нее информации, ее коллеги-депутаты в этой рабочей группе не числятся.

– Я не слышала, чтобы кто-то из наших депутатов так активно принимал участие и был полностью в теме по тексту законопроекта, который вы сейчас завершаете. Со стороны бизнеса мы, наобо­рот, слышим, что рабочая группа работает в закрытом режиме. Закрытость в данном вопросе недопустима, – предупредила вице-спикер.

Актуальную тему подняла депутат Загипа Балиева, по совместительству уполномоченный по правам ребенка. Она констатировала, что, несмотря на множество законов, призванных обезопасить детей от вредоносных товаров, ими по-прежнему заполнены полки рынков и магазинов. Уже доказано, что такие товары, в том числе продукты питания, провоцируют тяжелейшие заболевания.

– Как можно объяснить, что при всех мерах наши рынки полны товаров для детей, опасных для их жизни? Можно ли создать рабочую группу, которая могла бы отработать эти вопросы, весь механизм? – отметила Загипа Балиева.

Вопрос скорее из области техрегламентов, подчеркнул глава минфина, но, признал он, безусловно, соприкасается с таможенным администрированием.

– Задача таможни – найти баланс между тем, чтобы, с одной стороны, облегчить условия внешнеэкономичес­кой деятельности для всех наших участников и налогоплательщиков, а с другой – соблюдать экономическую безопасность. Внедрение подхода по контролю после выпуска предполагает и настройку всех других систем, в том числе системы технического регулирования, санэпидбезопасности и так далее. Поэтому, действительно, рабочая группа, наверное, нужна. Мы проработаем на уровне Правительства и обязательно вас пригласим, – пообещал министр.

Поднимали народные избранники и вопросы налоговых преференций в сельском хозяйстве, ставших уже притчей во языцех проверок налоговых органов, необходимости развития электронного таможенного и налогового администрирования.

Завершая «правчас», вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева обратила внимание на первоочередность реа­лизации поручений Главы государства по улучшению бизнес-климата и стимулированию предпринимательства в стране и инвестиционной активности, по упрощению таможенных процедур и прохождения транзитных грузов, по совершенствованию мер для сокращения объемов теневого рынка, по активной подготовке населения к предстоящему внедрению всеобщего декларирования; по выработке предложений, позволяющих вовлекать в бизнес самозанятое население.

Порой налагаемые на налогоплательщиков суммы штрафов не соизмеримы с их доходами. Нашим налогоплательщикам приходится пройти «семь кругов ада», чтобы доказать свою правоту! А ведь во всех развитых странах, в число которых мы стремимся, придерживаются принципа презумпции невиновности. Применение штрафных санкций должно быть крайней мерой, когда действиями или бездействием отдельно взятых налогоплательщиков причинен ущерб.

Наша цель – работать в соответствии с принципами ОЭСР и войти в число развитых стран. Штрафы – это в то же время показатель неэффективности работы налоговых органов, главной целью должна быть помощь налогоплательщикам в исполнении своей конституционной обязанности. Президент Нурсултан­ Назарбаев неоднократно ставил задачу создать такие условия, чтобы комфортнее было платить налоги, чем от них уклоняться.

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