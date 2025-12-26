К знанию – через музыку

Статьи,Қазақ тілі
240
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Сержант 3-го класса Регионального командования «Юг» Кудратилла Утепов признан лучшим знатоком государственного языка среди военнослужащих

фото предоставлено пресс-службой Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Кудратилла Утепов – представитель узбекского этноса. Помимо знания родного и русского языков, он хорошо говорит по-казахски, что и послужило поводом принять участие в республиканском конкурсе «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы». Приняв участие в состязании, организованном в Шымкенте Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования, военнослужащий вернулся с ошеломительным успехом.

Площадка, где выступали конкурсанты, стала местом творчес­кого самовыражения и уважения к государственному языку. На одной сцене собрались военно­служащие из 11 регионов страны, объединенные искренней любовью к языку Абая и стремлением продемонстрировать, насколько гармонично он влился в их повседневную жизнь, службу и быт.

– В языковом состязании приняли участие военнослужащие различных силовых структур, которые не являются казахами по национальности, но владеют государственным языком. Борьба за лидерство оказалась нелегкой. Конкурс включал в себя четыре этапа: творческую «визитку», задание на знание пословиц и поговорок, демонстрацию ораторского искусства и блиц-ответы на вопросы, – поделился таразский военнослужащий.

Кудратилла Утепов уверенно прошел каждый из этапов конкурса. Его выступления отличались содержательностью, искренностью и чистотой владения казахским языком. Члены жюри, в состав которого вошли филологи, общественные деятели и военнослужащие, высоко оценили его подготовку и умение говорить так, чтобы слово звучало глубоко и точно. В итоге жамбылец был объявлен обладателем Гран-при республиканского конкурса.

Несмотря на сложность заданий, Кудратилла Утепов смог выделиться среди остальных конкурсантов, продемонстрировав не только превосходное владение словом, но и глубину своего внут­реннего мира, чем и подкупил строгое жюри и заслужил наивысший итоговый балл и искренние аплодисменты зрителей.

Думается, этому способствовали в первую очередь любовь жамбылца к искусству, а также многолетний опыт службы музыкантом в военном оркест­ре Регионального командования «Юг».

– По-настоящему услышать звучание языка, наверное, мне помогла все же музыка. Эстрадные песни, кюи и народные мелодии дают возможность лучше понять его ритм и интонацию и в буквальном смысле прикос­нуться к душе народа, – признается Кудратилла.

Свой служебный путь Кудратилла Утепов начал в далеком 1999 году в Гвардейском гарнизоне Регионального командования «Юг». С самого начала прибытия в армию молодой военнослужащий отличался высокой дисциплиной, огромным трудолюбием и творчес­ким мышлением. Спустя два года его перевели в Тараз, где он продолжил служить в военном оркестре, раскрывая свой талант музыканта.

Педагог вокала и музыки по образованию Кудратилла Утепов всегда умел чувствовать тонкую грань между звуком и смыслом, ритмом и словом. По его приз­нанию, для него исполнение воен­ных маршей и литературное творчество – настоящая музыка для души.

Конкурс вновь доказал: казахский язык – это не только средство общения, но и духовная ценность, культурный стержень и пространство, где объединяются разные этносы Казахстана.

Сегодня сержант 3-го класса служит образцом для молодых солдат. Его сослуживцы говорят, что он одинаково искренен и в строю, и на сцене: дисциплина в нем уживается с тонкостью творческой натуры. А вдохновение для работы он черпает дома, где его всегда ждут супруга и дочь, которые стали его главной поддержкой во всем.

– Изучение казахского языка – это мой осознанный выбор. Его знание открывает новые горизонты и помогает глубже понять страну, в которой мы живем. Искренне рад, что смог достойно представить наше
командование на республиканском уровне, – говорит музыкант военного оркестра.

Начальник военного оркестра РгК «Юг» майор Рустем Насыров убежден, что победа его подчиненного – это не просто личное достижение, а пример того, как государственный язык становится частью жизни военнослужащего, музыканта, гражданина.

– Я верю, что язык и музыка действительно способны объединять людей. И буду постоян­но стремиться к тому, чтобы доказать это на деле, – заключает Кудратилла Утепов.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Знаете, каким он парнем был...
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Итоги и задачи
Рассмотрены вопросы обеспечения мер безопасности в празднич…
Краски музыки и слова
Стратегическое значение региона растет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]