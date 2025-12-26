Кудратилла Утепов – представитель узбекского этноса. Помимо знания родного и русского языков, он хорошо говорит по-казахски, что и послужило поводом принять участие в республиканском конкурсе «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы». Приняв участие в состязании, организованном в Шымкенте Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования, военнослужащий вернулся с ошеломительным успехом.

Площадка, где выступали конкурсанты, стала местом творчес­кого самовыражения и уважения к государственному языку. На одной сцене собрались военно­служащие из 11 регионов страны, объединенные искренней любовью к языку Абая и стремлением продемонстрировать, насколько гармонично он влился в их повседневную жизнь, службу и быт.

– В языковом состязании приняли участие военнослужащие различных силовых структур, которые не являются казахами по национальности, но владеют государственным языком. Борьба за лидерство оказалась нелегкой. Конкурс включал в себя четыре этапа: творческую «визитку», задание на знание пословиц и поговорок, демонстрацию ораторского искусства и блиц-ответы на вопросы, – поделился таразский военнослужащий.

Кудратилла Утепов уверенно прошел каждый из этапов конкурса. Его выступления отличались содержательностью, искренностью и чистотой владения казахским языком. Члены жюри, в состав которого вошли филологи, общественные деятели и военнослужащие, высоко оценили его подготовку и умение говорить так, чтобы слово звучало глубоко и точно. В итоге жамбылец был объявлен обладателем Гран-при республиканского конкурса.

Несмотря на сложность заданий, Кудратилла Утепов смог выделиться среди остальных конкурсантов, продемонстрировав не только превосходное владение словом, но и глубину своего внут­реннего мира, чем и подкупил строгое жюри и заслужил наивысший итоговый балл и искренние аплодисменты зрителей.

Думается, этому способствовали в первую очередь любовь жамбылца к искусству, а также многолетний опыт службы музыкантом в военном оркест­ре Регионального командования «Юг».

– По-настоящему услышать звучание языка, наверное, мне помогла все же музыка. Эстрадные песни, кюи и народные мелодии дают возможность лучше понять его ритм и интонацию и в буквальном смысле прикос­нуться к душе народа, – признается Кудратилла.

Свой служебный путь Кудратилла Утепов начал в далеком 1999 году в Гвардейском гарнизоне Регионального командования «Юг». С самого начала прибытия в армию молодой военнослужащий отличался высокой дисциплиной, огромным трудолюбием и творчес­ким мышлением. Спустя два года его перевели в Тараз, где он продолжил служить в военном оркестре, раскрывая свой талант музыканта.

Педагог вокала и музыки по образованию Кудратилла Утепов всегда умел чувствовать тонкую грань между звуком и смыслом, ритмом и словом. По его приз­нанию, для него исполнение воен­ных маршей и литературное творчество – настоящая музыка для души.

Конкурс вновь доказал: казахский язык – это не только средство общения, но и духовная ценность, культурный стержень и пространство, где объединяются разные этносы Казахстана.

Сегодня сержант 3-го класса служит образцом для молодых солдат. Его сослуживцы говорят, что он одинаково искренен и в строю, и на сцене: дисциплина в нем уживается с тонкостью творческой натуры. А вдохновение для работы он черпает дома, где его всегда ждут супруга и дочь, которые стали его главной поддержкой во всем.

– Изучение казахского языка – это мой осознанный выбор. Его знание открывает новые горизонты и помогает глубже понять страну, в которой мы живем. Искренне рад, что смог достойно представить наше

командование на республиканском уровне, – говорит музыкант военного оркестра.

Начальник военного оркестра РгК «Юг» майор Рустем Насыров убежден, что победа его подчиненного – это не просто личное достижение, а пример того, как государственный язык становится частью жизни военнослужащего, музыканта, гражданина.

– Я верю, что язык и музыка действительно способны объединять людей. И буду постоян­но стремиться к тому, чтобы доказать это на деле, – заключает Кудратилла Утепов.