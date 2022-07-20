Политика
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Газиз Абишев, политолог

Нужен тактический план

Если посмотреть в целом на прошедшее расширенное заседание Правительства, то становится понятно, что Кабинет министров сейчас проходит серьезное испытание. Сегодня многие эксперты ставят под сомнение способность нашего Правительства разрабатывать и реализовывать эффективные решения макроэкономических проблем, а это сейчас жизненно необходимо на фоне глобальной нестабильности и геополитического кризиса.

Казахстанская экономика находится под большим давлением из-за волатильности на мировых рынках, экономических проблем у наших крупнейших партнеров – России и Китая, общего снижения темпов роста мировой экономики. Нужно прилагать большие усилия, потому что раньше мы имели некий «запас жирка» и было поспокойнее, но сейчас резервы истощились, а многие экономические вопросы политизированы, накалены.

Исходя из этого, Президент обратил внимание на ключевые точки, которые могут вызвать в первую очередь социальную напряженность. Правительство должно предоставить конкретные меры тактического характера, измеряемые неделями или месяцами. Внести предложения, как можно снизить негативный эффект экономических проблем. Фактически у них осталось время до 1 сентября, и если они не справятся, то, думаю, можно будет ждать упомянутых кадровых решений.

Проведение заседания Правительства на следующий день после расширенного с участием Главы государства, на мой взгляд, было ошибочным шагом. Президент на расширенном заседании сказал, что экономический блок не справился с инфляцией, и на следующий день представитель Министерства национальной экономики выступает с докладом о том, какая большая работа ими проведена. Это прозвучало как «Мы сделали все, что могли».

Другой момент – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на расширенном заседании Правительства получил выговор за то, что было заволокичено внедрение Национальной товаропроводящей системы. Эту систему в свое время предложил ввести сам Бахыт Султанов. Теперь, после выговора от Главы государства, министр предлагает в рамках той же Национальной товаропроводящей системы, которая внедряется, применять более эффективные методы.

Также представители МТИ предлагают для наведения порядка на рынках ввести лицензирование, а это суперкоррупционный способ регулирования. Это только некоторые моменты. То есть Правительство не выдало четкого плана в ответ на поручения Президента, они просто в срочном порядке собрались и перечислили то, что уже делается. Фактически вместо срочных конкретных мер все было обращено в кабинетную рутину.

Возможно, стоило потратить чуть больше времени и выдать продуманный тактический план сроком, допустим, на 5–6 недель, предложить действующие механизмы, которые помогут стабилизировать экономику и снизить напряжение. И уже к 1 сентября подготовить почву для новых установок, запуска трансформационных процессов.

Сейчас стоит вопрос коренной перестройки и закладки фундаментальных основ новой экономической политики. А Правительство пока, если судить по фактам, не может выдать ни тактического, ни стратегического плана действий.

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