Качественно новый состав

Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 2022 года запустило период интенсивных политических преобразований. За прошедший год был проведен референдум по изменениям в Консти­туцию, прошли выборы президента РК, а также выборы в Сенат Парламента РК. Впереди нас ожидает формирование нового Мажилиса и маслихатов, которые уже будут определять состав Правительства.

Все это является результатом политических реформ, инициированных Главой государства. Прошедший электоральный цикл показал, что принимаемые решения отвечают запросу общества на перемены. Обновленная Конституция и избирательное законодательство поз­волили гражданам не только избирать, но и быть избранными. Большое число кандидатов-самовыдвиженцев по одномандатным округам – важный индикатор гражданской активности. Но еще больше было наблюдателей на выборах. Политические реформы оказали существенное влияние на активность гражданского общества и возродили публичную политику в Казахстане.

Предварительные данные Центр­избиркома уже позволяют говорить о расширении плюрализма в Парламенте – Мажилис будет состоять из 6 партий. Статус «парламентских» обрели партии «Ауыл», «Respublica», «Ақ жол», НПК и ОСДП. Это означает, что изменится их влияние в процессе принятия решений, а также уровень финансирования.

Уже сейчас можно с уверен­ностью говорить о качественно новом составе Парламента. Насколько новый созыв Мажилиса будет эффективным – покажет время, но все необходимые ресурсы у депутатского корпуса есть.