Качество продукции – особая гордость

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске приступили к выпуску строительных бетонных плит повышенной сейсмостойкости

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Инновации для предприятия-ветерана

В минувшем году уральская компания ТОО «Стройкомбинат» отметила 25-летие. Но рабочая летопись этого промышленного объекта стройиндустрии берет начало еще с 1956-го, когда в эксплуатацию был введен комбинат строительных материалов и конструкций треста «Уральсксельстрой». Тогда в промзоне на окраине областного центра появились деревообрабатывающий цех и полигон под открытым небом по выпуску бетонных блоков.

Спустя пять лет на площадке треста были построены еще два цеха: железобетонных изделий и арматурный. Наконец, в 1975-м в строй действующих вступили завод керамзитового гравия и цех крупнопанельного домостроения. Менялись названия и формы организации, но предприятие стабильно работало, выпуская изделия и конструкции, востребованные в промышленном и гражданском строительстве.

Распад союзного государства обернулся для комбината затяжной полосой кризиса: свыше трехсот работников вынуждены были уволиться. И лишь благодаря воле и инициативности директора предприятия Бакытжана Нурбаева, который еще в 1981-м пришел сюда молодым специалистом, а три года спустя возглавил производство, удалось сохранить материально-техническую базу будущего ТОО.

Зная потенциал комбината, руководитель не оставил его на произвол судьбы, используя разные меры для того, чтобы удержать предприятие стройиндустрии на плаву. Несколько постсоветских лет его цеха буквально выживали, наладив выпуск продукции из стеклобоя. И только возобновление масштабного строительства в конце 90-х годов прошлого века вдохнуло в производство вторую жизнь.

Первым крупным проектом, для реализации которого здесь взялись изготовить профильную продукцию, стало возведение здания областного Казахского драматического театра.

– В то время в штате предприятия числились пять человек, – вспоминает Бакытжан Амангалиевич. – Первый блок, первую плиту мы делали втроем. Я – за штурвалом крана, сын и еще один работник – внизу, «на лопате». Тогда, чтобы выполнить обязательства по заказу, пришлось быстро привести в порядок оборудование, заключить договоры на поставку сырья, принять новых работников.

С тех пор ТОО «Стройкомбинат» планомерно наращивает объемы произ­водства, расширяя ассортимент строи­тельных изделий. Сегодня, являясь единственным в регионе производителем керамзитового гравия, предприятие прочно заняло лидирующие позиции и по выпуску ЖБИ, а также конструкций из легкого, тяжелого бетона, включая бетон товарный.

Клиентам здесь могут предложить до тысячи наименований строительных изделий, изготовленных как по типовым проектам, так и по индивидуальным чертежам заказчиков.

Так, уже освоен выпуск изделий и конструкций для дорожного строительства. Большие объемы плит пошли на обустройство участков добычи Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Столица готова забирать весь объем товарного керамзита, но часть его комбинат оставляет для собственных нужд – на выпуск керамзитового щебня и получение стеновых керамзитовых камней.

Залог повышенной надежности

Особая гордость ТОО «Стройкомбинат» – участие в сооружении нефтеперерабатывающего завода «Конденсат» в городе Аксае, для чего был освоен выпуск более трех тысяч наименований специальных железобетонных конструкций. К внедрению новой технологии на предприятии приступили в связи с возникшими требованиями: из-за добычи в регионе нефти и газа местные здания должны проектироваться и строиться с учетом шестибалльной сейсмичности.

– В конце прошлого года мы приобрели новую линию безопалубочного формования плит перекрытия с боковыми шпонками. Благодаря такой конструкции после заливки шва бетоном плиты не смещаются ни в вертикальном, ни в горизонтальном направлении, – поясняет директор ТОО. – Это новая для региона технология. Ранее мы использовали другие подходы. Весной провели пусконаладку технологической линии. Работники компании прошли обучение. Уже выпущены первые партии 11-метровых сейсмостойких плит.

Новая линия обошлась предприя­тию в 500 млн тенге. Часть из этих средств – льготный кредит по линии фонда развития предпринимательства «Даму». Это уже второй масштабный проект по реконструкции комбината, поддержанный государством, более десяти лет назад предприятие установило вторую керамзитовую печь, тем самым значительно увеличив объемы выпускаемого керамзитового гравия.

В товариществе трудятся 230 человек, в летнее время в связи с рос­том заявок на продукцию штат работников пополняется. Кстати, под руководством опытных наставников здесь проходят производственную практику студенты местных колледжа и вуза. Главный инженер, начальники цехов «Стройкомбината» – все выпускники Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, еще студентами выразившие желание работать на предприятии.

Компания работает стабильно, а руководство не стремится уменьшить налоговую нагрузку за счет зарплат в конвертах. Кроме того, при необходимости поддерживает своих работников беспроцентными ссудами и стройматериалом.

– Если наш работник планирует строить себе дом, мы отпускаем ему материалы по сниженной цене, в рассрочку выделяем деньги. То есть делаем все возможное, чтобы человек закрепился в коллективе, не попал в кредитную кабалу, – говорит Бакытжан Нурбаев.

Когда имя стало брендом

Предприятие имеет собственную аттестованную и аккредитованную лабораторию, что позволяет ему оказывать ряд услуг другим товаропроизводителям. Здесь проводят испытания готовых изделий, делают подборы бетонной смеси.

«Стройкомбинат» давно зарекомендовал себя как надежный гарант качества не только среди крупных участников строительного рынка, но и среди населения. Польстило директору завода увиденное как-то объявление о продаже дома, в котором продавец особо подчеркнул, что дом построен из «нурбаевского» кирпича.

На предприятии нашли выход, как защитить честь комбината от недобросовестных застройщиков. Дело в том, что несколько лет назад для удешевления строительства нечистые на руку дельцы поштучно покупали сертифицированный товар на комбинате для предъявления этих образцов заказчику, а основной объем брали в нелегальных цехах, где о технологии производства знают, мягко говоря, понаслышке. Таким образом, теперь комбинат, отпуская свои строительные изделия, в предоставленном сертификате указывает, на какое количество единиц продукции он выдан.

#уральск #Стройкомбинат

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