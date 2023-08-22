Качество угля и обоснованность его стоимости поручил проверить Смаилов

Поручения, Правительство
45
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На выполнение поручений премьер дал акиматам регионов двухнедельный срок.

Фото: Kazpravda.kz

Актуальные вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил Алихан Смаилов, до начала отопительного сезона осталось немногим более месяца и в целом работы по подготовке ведутся активно, однако есть факты отставания от графиков, а в отдельных случаях – переноса ремонта на следующий год.

«Есть опасение за бесперебойность работы таких объектов. Так, необходимо отметить, что в зоне риска города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область», — сказал он.

В этой связи премьер обозначил необходимость провести встречи с руководителями и акционерами компаний «Казахмыс», «ЦАЭК» и «АрселорМиттал Темиртау» по решению проблемных вопросов.

Глава Правительства также указал на важность планового ввода ТЭЦ-3 и двух газотурбинных станций в столице до конца года. В целом же, по его словам, в регионах необходимо подготовить более 13 тыс. автономных котельных.

«По факту подготовлено порядка 11 тыс. или 81%. Недостаточные темпы работ наблюдаются в Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также озвучил, что в четырех регионах ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%. Это Алматинская, Мангистауская, Кызылординская области и область Абай.

По сетям водоснабжения из запланированных к ремонту 1,5 тыс. км фактически отремонтированы только 60%. Низкое исполнение по сравнению с другими регионами в Мангистауской области, городе Алматы и Кызылординской области.

Кроме того, сохраняется достаточно высокая задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТрансГаз-Аймак» за поставленный газ, которая составляет порядка 13 млрд тенге. Самые большие долги у МАЭК – 10 млрд тенге, Жайыктеплоэнерго, Актобе ТЭЦ, Озен Жылу и Таразэнергоцентр.

Также имеется задолженность ТЭЦ перед компанией «Богатырь-Комир» за уголь в сумме 6,4 млрд тенге. Из них самая высокая у Павлодарэнерго – 2,6 млрд тенге, Севказэнерго – 1,4 млрд тенге и Экибастузтеплоэнерго – 1,3 млрд тенге.

«Нельзя с большими долгами входить в новый сезон. Могут возникнуть проблемы с формированием нормативных запасов топлива на зимний период. Акимам данных регионов надо решить эти вопросы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что, учитывая системность вопроса по подготовке и проведению отопительного сезона, в каждом регионе требуется разработать и утвердить дорожные карты.

«Они будут определять развитие тепловых сетей, строительство новых и реконструкцию действующих ТЭЦ. Также в них должен содержаться пошаговый алгоритм действий региональных коммунальных служб и ТЭЦ в случае возникновения аварий», — отметил глава Правительства.

Вместе с тем премьер-министр указал на необходимость повышать уровень цифровизации и автоматизации в данном секторе.

«Нужны объективные данные о состоянии теплосетевой инфраструктуры, уровне потерь, количестве и качестве потребляемой тепловой энергии. Это позволит управлять системой централизованного теплоснабжения и минимизировать аварийность на объектах теплоэнергетики», — отметил он.

В целом глава Правительства потребовал обеспечить завершение всех запланированных ремонтных работ в установленные сроки и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах.

«Для недопущения ажиотажа на внутреннем рынке угля акиматам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, его качества, графиков поставки и обоснованности цен», — добавил глава Кабмина.

#Смаилов #уголь #поручение #проверка #стоимость #качество

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Меч и перо Кожаберген-жырау
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Вот и лето прошло
Готовность номер один
Восьмой утонувший найден в реке Сырдарья в Туркестанской области
СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества
Пожар на шахте "Казахстанская": огонь перекинулся на угольные пласты
Совместные проекты в энергетической сфере обсудили Алихан Смаилов и Чжао Чжэнсян
За двумя зайцами...
Шолпан Каринова назначена секретарем партии "AMANAT"
Время говорить об Абае
Астанчане участвуют в обсуждении проекта Генплана столицы
Визит особого значения
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого года
Рады и медики, и пациенты
Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле
С 1 июля 2024 года в Казахстане введут маркировку на все лекарства
Расплата за обман
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Токаев выразил соболезнования Путину
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
«Субботник» для отвода глаз
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Цена на арабику упала до минимума
Такая «натура» совсем ни к чему
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Ибрагим Кульшимбаев покинул пост первого вице-министра МЧС …
Как будет помогать Правительство пострадавшим от засухи каз…
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]