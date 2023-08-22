Качество угля и обоснованность его стоимости поручил проверить Смаилов

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Актуальные вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил Алихан Смаилов, до начала отопительного сезона осталось немногим более месяца и в целом работы по подготовке ведутся активно, однако есть факты отставания от графиков, а в отдельных случаях – переноса ремонта на следующий год.

«Есть опасение за бесперебойность работы таких объектов. Так, необходимо отметить, что в зоне риска города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область», — сказал он.

В этой связи премьер обозначил необходимость провести встречи с руководителями и акционерами компаний «Казахмыс», «ЦАЭК» и «АрселорМиттал Темиртау» по решению проблемных вопросов.

Глава Правительства также указал на важность планового ввода ТЭЦ-3 и двух газотурбинных станций в столице до конца года. В целом же, по его словам, в регионах необходимо подготовить более 13 тыс. автономных котельных.

«По факту подготовлено порядка 11 тыс. или 81%. Недостаточные темпы работ наблюдаются в Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также озвучил, что в четырех регионах ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%. Это Алматинская, Мангистауская, Кызылординская области и область Абай.

По сетям водоснабжения из запланированных к ремонту 1,5 тыс. км фактически отремонтированы только 60%. Низкое исполнение по сравнению с другими регионами в Мангистауской области, городе Алматы и Кызылординской области.

Кроме того, сохраняется достаточно высокая задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТрансГаз-Аймак» за поставленный газ, которая составляет порядка 13 млрд тенге. Самые большие долги у МАЭК – 10 млрд тенге, Жайыктеплоэнерго, Актобе ТЭЦ, Озен Жылу и Таразэнергоцентр.

Также имеется задолженность ТЭЦ перед компанией «Богатырь-Комир» за уголь в сумме 6,4 млрд тенге. Из них самая высокая у Павлодарэнерго – 2,6 млрд тенге, Севказэнерго – 1,4 млрд тенге и Экибастузтеплоэнерго – 1,3 млрд тенге.

«Нельзя с большими долгами входить в новый сезон. Могут возникнуть проблемы с формированием нормативных запасов топлива на зимний период. Акимам данных регионов надо решить эти вопросы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что, учитывая системность вопроса по подготовке и проведению отопительного сезона, в каждом регионе требуется разработать и утвердить дорожные карты.

«Они будут определять развитие тепловых сетей, строительство новых и реконструкцию действующих ТЭЦ. Также в них должен содержаться пошаговый алгоритм действий региональных коммунальных служб и ТЭЦ в случае возникновения аварий», — отметил глава Правительства.

Вместе с тем премьер-министр указал на необходимость повышать уровень цифровизации и автоматизации в данном секторе.

«Нужны объективные данные о состоянии теплосетевой инфраструктуры, уровне потерь, количестве и качестве потребляемой тепловой энергии. Это позволит управлять системой централизованного теплоснабжения и минимизировать аварийность на объектах теплоэнергетики», — отметил он.

В целом глава Правительства потребовал обеспечить завершение всех запланированных ремонтных работ в установленные сроки и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах.

«Для недопущения ажиотажа на внутреннем рынке угля акиматам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, его качества, графиков поставки и обоснованности цен», — добавил глава Кабмина.