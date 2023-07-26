Как бороться с зависимостью?

Игромания, или лудомания, признана ВОЗ патологическим влечением к азартным играм и относится к классу нехимических поведенческих зависимостей. Такой человек все время думает о ставках, в случае проигрыша им овладевает желание отыграться любой ценой. Но с каждым провалом у него лишь растут долги, портятся отношения с родными и друзьями. Постепенно лудоман теряет семью, работу, нередко из-за огромных долгов идет на преступления и даже совершает суицид.

Клинический психолог Майя Меркулова из Алматы считает, что игровая зависимость – это заболевание хроническое, прог­рессирующее и рецидивирующее.

– Ежедневно ко мне обращаются разные люди. Основной возраст тех, кто страдает игроманией, – от 18 до 35 лет. Они, как правило, имеют определенный статус, образование, у них есть семьи. Также часто обращаются родители подростков с 14 лет. Но только за помощью они приходят тогда, когда наступает определенный пик. Чаще всего родители узнают о том, что их дети делают ставки, спустя несколько лет, обнаружив большие долги, – говорит психолог.

По словам Майи Меркуловой, игровая зависимость держится на трех китах: генетика, воспитание и окружающая среда.

– Все в совокупности влияет на формирование зависимости. Час­то люди думают, что их близкий человек стал зависимым ровно в тот момент, когда сделал ставку. На самом деле это не так. Соглас­но модели поведения, лудоман был зависимым задолго до этого. Воспитание, генетика и близкое окружение приводят к тому, что он охотно переступает порог казино или букмекерской конторы, – уверена эксперт.

В Алматы действует клиника по лечению игровой зависимос­ти. Ведущий специалист этого учреждения Владимир Ходак уже 19 лет занимается данной проблемой.

– У нас лечение игромании проходит в стационаре. Клиника рассчитана на 15 человек. Это заболевание не лечится таблетками, работу ведут психологи и психотерапевты. А еще мы привлекаем специалистов, которые обычно сами раньше страдали от игромании. Такая помощь по принципу «равный – равному» очень эффективна, пациенты охотнее открываются таким людям, – делится Владимир Ходак.

Лечение в клинике строится на выполнении пациентами разных психологических заданий. Работают в группе и индивидуально.

– Дело в том, что, как правило, игрок – сам психолог, он всегда думает на два шага вперед, поэ­тому может с лег­костью обхитрить любого. А на групповых занятиях он уже не обманет других, ведь вокруг такие же, как он, умные игроки. Наша задача – «разобрать» человека полностью и потом заново его «собрать». Мы учим его, как жить дальше без игр, – отмечает Владимир Ходак.

Однако бывают случаи, когда без медикаментозного лечения не обойтись. По данным представителей клиники, примерно у пяти-шести процентов людей с игровой зависимостью развиваются психические заболевания. Представьте, человек набрал долгов на миллионы. Естественно, он не спит по ночам, думает, где бы одолжить, перезанять деньги, чтобы... поставить ставку. А когда человек два-три дня не спит, он начинает уходить в психоз. В таком случае с пациентом работает врач-психиатр, который корректирует состояние препаратами.

Курс в стационаре рассчитан на три-четыре месяца. После этого пациент переходит на постлечебную или амбулаторную прог­рамму, когда врачи клиники продолжают следить за самочувствием больного и помогают ему снова выстроить социальные связи. В итоге весь процесс лечения занимает 7–8 месяцев. За это время, как отмечает Владимир Ходак, 55–60% пациентов, которые соблюдают все рекомендации, полностью излечиваются от пагубной зависимости.

– Я всегда говорю семьям, которые приходят на прием: излечение от игровой зависимости начнется тогда, когда человек станет говорить всю правду. Например, покажите, какие у вас есть долги, какие разговоры происходят между близкими. Часто люди отрицают, что есть проблема, им просто стыдно. Каждый раз они свято верят, что с их близким человеком все будет хорошо, что он молодой, остепенится. Но ничего не меняется, долги растут. Поэтому важно сразу убрать иллюзию «благополучия», – рассказывает психолог.

По его наблюдению, игромания в последние годы «помолодела». Если раньше в клинику обращались пациенты старше 21 года, то сейчас среди больных встречаются подростки даже 13 лет!

По мнению специалиста, предот­вратить семейные трагедии могут доверительные отношения отцов и детей, ведь последним больше нужны не подарки, а непринужденные беседы с родителями.

Солидарность во мнении проявляет и психолог Руслан Алиев. Он считает: проблема лудомании в том, что человек недополучил воспитание в семье.

– Игромания – это расстройство. В ее основе лежит духовная недос­таточность, когда ребенку недодали любви, недоговорили лас­ковых слов в детстве. Вырас­тая, он ищет утешение в играх. Как у нас обычно воспитывают? Нельзя, неправильно – и все. Родители покричали, ушли и думают, что ребенок все понял, но это работает в обратном направлении. К сожалению, изначально нет платформы – крепкого семейного института. Многие не знают, как коммуницировать с детьми, – рассуждает Руслан Алиев.

Если же говорить о масштабах проблемы, то можно даже не делать запрос в уполномоченные органы. Достаточно оглянуться вокруг или зайти на любой сайт, где то и дело выскакивает реклама услуг казино, букмекеров и прочих онлайн-площадок.

– Если вы захотите посмотреть фильм онлайн, то, прежде чем до него доберетесь, обязательно посмотрите рекламу букмекерских контор, онлайн-казино, покерных площадок. Они завлекают новых пользователей разными кешбэками, только переходи по ссылке и играй. Я считаю, что нужно закрывать такие сайты, – уверен эксперт.

Как говорил недавно министр внутренних дел Марат Ахметжанов, согласно национальной статис­тике, объем услуг азартных игр в 2022 году в Казахстане вырос в 40 раз по сравнению с 2019 годом. Только за первый квартал этого года затраты населения в данной сфере превысили 100 млрд тенге. Это в 70 раз больше, чем было потрачено на услуги библиотек и музеев, в 50 раз больше, чем на творчество и искусство.

Проблему министр видит в том, что сегодня лудоманией никто предметно не занимается. Налоговые органы интересует только уплата налогов, местные исполнительные органы – поступ­ления в бюджет, предприниматели гонятся за доходом.

Этот вопрос неоднократно поднимал и депутат Мажилиса Руслан Берденов. Он отмечал, что решение перевести в Казахстане все букмекерские конторы в игорные зоны ни к чему не привело, так как они продолжают существовать в свободном дос­тупе в Интернете. При этом в стране количество игроманов растет, сегодня официально их около 350 тысяч. Однако Руслан Берденов уверен, что эта цифра устарела, сейчас речь идет уже как минимум о миллионе зависимых по всей стране.

Как отметил депутат, курс лечения от лудомании на одного человека составляет в среднем 400 тыс. тенге. Даже учитывая, что в стране насчитывается 350 тыс. игроманов, затраты на их лечение составят 140 млрд тенге. Поэтому нужно срочно решать проблему, как минимум запретив рекламу букмекерских контор на по­пулярных информационных площадках страны.