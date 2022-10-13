Как будет трансформироваться СВМДА – полный текст Астанинского заявления

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала текст Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане, сообщает Kazpravda.kz.

Мы, главы государств и правительств государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), собравшись 12-13 октября 2022 года в Астане по случаю 30-летия процесса СВМДА,

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НАМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КУРС НАШЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

2. Процесс трансформации СВМДА будет преследовать следующие основные цели: определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия.

3. Исходим из того, что организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов. Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН.

4. Наша организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-членов, с другими государствами, организациями и форумами, разделяющими наши цели и принципы, для укрепления ориентированного на результат и основанного на консенсусе многостороннего сотрудничества в нашем регионе.

5. В качестве первого шага для реализации процесса трансформации мы приняли следующие решения:

(1) Встреча глав государств и правительств (Саммит) и Встреча министров иностранных дел (Министерская встреча) отныне будут именоваться соответственно «Совет глав государств и правительств» (Саммит) и «Совет министров иностранных дел» (Министерский совет);

(2) должность Исполнительного директора Секретариата СВМДА отныне будет именоваться «Генеральный секретарь»;

(3) Секретариат передаст государствам-членам через Председательство предложения о внесении изменений в соответствующие документы СВМДА для их утверждения уполномоченными руководящими органами.

6. Государства-члены будут определять, когда и, если это будет целесообразно, элементы процесса трансформации, в том числе критерии членства. В целях обеспечения реального продвижения в этом направлении мы просим Председательство при поддержке Генерального секретаря и в тесной координации с государствами-членами сформулировать в 2023 г. предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-членами.

7. Мы поздравляем СВМДА со значительными успехами, достигнутыми за 30 лет его развития, и просим Председательство представить отчеты о ходе процесса трансформации к следующим совещаниям Министерского совета и Совета глав государств и правительств.