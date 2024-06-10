Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным на Курбан айт

На ночных маршрутах проезд также будет бесплатным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16 июня - в первый день Курбан айта - проезд на общественном транспорте для жителей и гостей столицы будет бесплатным, сообщает Kazpravda.kz

В акимате Астаны проинформировали, что работа общественного транспорта начинается в 6 часов утра.

На ночных маршрутах № № 201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным. Отследить движение ночных автобусов можно через мобильное приложение Avtobys.

Ранее сообщалось, что 8 июня ночные маршруты №№ 201, 202, 203 вышли на линию. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00 часов.