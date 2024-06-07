По каким маршрутам запустили ночные автобусы в Астане

Уже завтра, 8 июня, ночные маршруты №№ 201, 202, 203 выйдут на линию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транпспортную компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов.

Сообщение маршрутов следующее:

Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал – ЖМ «Пригородный»;

Маршрут № 202: Микрорайон «Отау» - Жағалау;

Маршрут № 203: Жилой массив «Коктал-1» - Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол».

Отследить движение маршрутов можно в мобильном приложении Avtobys.

Время работы маршрутов с 00:00 ночи до 06:00 утра.