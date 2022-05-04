Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве

Вопросы водоснабжения городских и сельских населенных пунктов обсудили на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в своем докладе министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, в 2022 году из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге для обеспечения доступа к качественной питьевой воде.

«В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года обеспечить доступ к качественной питьевой воде до 98,5% городского и 94,7% сельского населения», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Всего, по его данным, по стране 4 759 сел из 6 302 имеют доступ к услугам водоснабжения. Из необеспеченных 1 543 сел в 511 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, а в 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули (КБМ). Из них, в этом году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел (с учетом уточнения) и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Оставшиеся 1 203 села будут обеспечены в плановом порядке до конца 2025 года, в том числе 391 село - центральным водоснабжением, и в 812 селах будут установлены КБМ.

В целом, по данным МИИР, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах - 98,1% и в селах - 93%. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской (74,9%) и Северо-Казахстанской областях (83,5%).

По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область.

100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей.

Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области.