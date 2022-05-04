Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Правительство
Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве
Диасов Ораз
корреспондент

Вопросы водоснабжения городских и сельских населенных пунктов обсудили на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в своем докладе министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, в 2022 году из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге для обеспечения доступа к качественной питьевой воде.

«В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года обеспечить доступ к качественной питьевой воде до 98,5% городского и 94,7% сельского населения», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Всего, по его данным, по стране 4 759 сел из 6 302 имеют доступ к услугам водоснабжения. Из необеспеченных 1 543 сел в 511 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, а в 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули (КБМ). Из них, в этом году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел (с учетом уточнения) и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Оставшиеся 1 203 села будут обеспечены в плановом порядке до конца 2025 года, в том числе 391 село - центральным водоснабжением, и в 812 селах будут установлены КБМ.

В целом, по данным МИИР, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах - 98,1% и в селах - 93%. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской (74,9%) и Северо-Казахстанской областях (83,5%).

По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область.

100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей.

Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Каждому – по заслугам
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Равнение на улучшения
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Болат и его команда
Указ Президента Республики Казахстан
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
С учетом глобальных трендов
Телефонный разговор
Новый уровень качества и открытости
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Правительство
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Правительство , Экономика
Продлить запрет на вывоз ГСМ автотранспортом планирует Каза…
Правительство , Экономика
Как будут повышать зарплаты работникам компаний фонда "Самр…
Правительство , Экономика
Сума Чакрабарти дал оценку антикризисным мерам Правительств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]