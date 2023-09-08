Как будут проверять законность происхождения активов в Казахстане

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Напомним, 12 июля 2023 года в Казахстане принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В системе органов прокуратуры появится новое ведомство по возврату активов.

В этой связи разработан проект приказа генпрокурора «Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива».

Документ находится на публичном обсуждении до 21 сентября этого года на портале «Открытые НПА».

Проектом приказа регламентированы процедура и порядок проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива.

Так, в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов вправе:

1) истребовать и получать:

- необходимые для проведения проверки информацию, материалы и документы, а также уголовные, гражданские, административные дела, дела об административных правонарушениях, исполнительные производства;

- доступ к информации, сведениям и документам уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях, исполнительных производств, надзорным производствам и иным материалам, а также к информационным системам и ресурсам правоохранительных и иных госорганов и организаций;

2) требовать:

- незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом РК;

- получения доступа на объект проверки, проверяемую территорию, к имуществу, связанному с предметом проверки, информационным системам и ресурсам, информации, материалам и документам;

- вызывать и получать пояснения от должностных, физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки;

- применять технические средства фиксации, замера, отбора проб.