Как дальше разрабатывать зрелые месторождения нефти, обсудили в Правительстве РК

Такие месторождения необходимо поддерживать для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ, пополнения государственного бюджета и Национального фонда, а также сохранения рабочих мест.
На заседании энергетического совета обсудили вопросы дальнейшей разработки ряда зрелых месторождений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В частности, рассмотрены меры по наращиванию инвестиций и обеспечению стабильной работы месторождений, находящихся в финальных стадиях разработки, затронуты вопросы объемов производства, занятости и налогообложения.
«Премьер-министр обозначил важность поддержки таких месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ, пополнения государственного бюджета и Национального фонда, а также сохранения рабочих мест.
Кроме того, на заседании рассмотрен ряд других актуальных вопросов в сфере недропользования», - сообщила пресс-служба Правительства.