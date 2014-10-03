Статьи Как ездят в будущем мегаполисе... Любовь ДОБРОТА

"Как вы можете ездить в таком транспорте? – возмутилась приятельница, два десятилетия не бывавшая в Шымкенте. – Да у нас в городе в подобный автобус ни один пассажир не зайдет. Салон даже подмести не сподобились, не то чтобы помыть! Людей – как селедок в бочке. А в довершение всего – водитель, курящий во время движения".



Как ни сильно было желание постоять за честь родного города, крыть оказалось нечем. Действительно, работа общественного транспорта в Шымкенте – проблема из проб­лем. Да и как иначе, если утром горожане не могут своевременно добраться на работу, а вечером – вернуться домой?! В семь часов утра общест­венный транспорт еще не ходит, а в восемь вечера автобус уже не дож­дешься. И это при том, что автоперевозками занимаются 33 транспортные компании, ежедневно работая по 1 206 графикам. Это, пожалуй, тот случай, когда количество никак не перерастает в качество.



Центральные улицы города буквально забиты автобусами и микроавтобусами, выстраивающимися на остановках в огромную вереницу. А вот добраться на окраину – настоящая проблема. На этих направлениях работают единичные маршруты, да и графики движения машин не выдерживают никакой критики. Убедились в этом и сотрудники департамента по защите прав потребителей ЮКО, которые совместно с представителями общественных объединений провели специальный опрос горожан.



– Ни о каком комфорте в общест­венном транспорте города нет и речи, – обобщила итоги исследования специалист департамента Бейсенкуль Калдыбекова. – Пассажиры, пользую­щиеся маршрутами № 52, 96, 121, 54, 125, вынуждены ждать на остановках более 30 минут. К тому же автобусы идут с очень большим перегрузом. Салоны микроавтобусов на маршрутах № 68, 52, 102, 54, 96 свое­временно не убираются. Жители жалуются на плохое обслуживание, грубое нарушение выхода на линию автобусов № 4, 12, 17, 17Б, 70, 76, 23, 9, 20, 8...



Б. Калдыбекова не понимает, почему у компаний, которые предоставляют услуги населению, медицинский осмотр водителей производится чисто формально. А другим он и не может быть, ведь в медкабинете порой нет элементарного – шпателей и фонендоскопов. Прием водителей на работу также проходит с нарушениями. О техническом осмот­ре транспорта, проверке состояния салонов перед выездом на маршрут и говорить не приходится.



Есть и другие типичные нарушения – нет автобусов с трапами для колясок людей с ограниченными возможностями. Практически повсеместно кондукторы не выдают билеты, а водители устраивают гонки на дорогах, соревнуясь между собой, кто больше соберет пассажиров. Как результат с начала года на дорогах Шымкента произошло более 1 400 ДТП с участием общест­венного транспорта, причем зачас­тую с достаточно серьезными последствиями.



– Во время нашего рейда кондуктор автобуса № 17А буквально в шею вытолкала из салона детей начальных классов, чтобы освободить места для взрослых пассажиров, которые платят за проезд вдвое больше, – не скрывает возмущения руководитель общественного объединения по защите прав потребителей "Өткiр нұр" Казыбек Коштаев. – Ее ничуть не смутило ни вечернее время, ни даже тот факт, что все происходящее фиксировали на видео журналисты, принимавшие учас­тие в акции. В ходе опроса выяснилось, что люди относительно удовлетворены работой только трех городских маршрутов.



Заведующий сектором отдела пассажирского транспорта автомобильных дорог Шымкента Наурыз Сугиралиев со всеми претензиями в адрес перевозчиков согласен. И даже признается, что исправить коренным образом ситуацию пока не помогает ни установка системы GPS-навигации, ни штрафы, которые за несоблюдение договорных обязательств накладываются на автотранспортные компании.



В 2012 году общий размер штрафных санкций составил 1 млн. 200 тыс. тенге, в нынешнем – 250 тыс. тенге. Судебные тяжбы с некоторыми компаниями еще продолжаются. Есть у чиновника и свое видение проблемы аварийности с участием общественного транспорта. В этом он винит так называемых "секундомеров" – людей, фиксирующих график движения автобусов практически на каждой остановке. Это еще одна из особенностей работы общественного транспорта в Шымкенте.



Именно отметки "секундомеров" составляют приоритет для водителей, а отнюдь не графики движения, которые имеются у них на руках. Получив сведения о движении автобусов на том или ином маршруте, водитель начинает догонять и перегонять, забывая, что в переполненном салоне – люди.



Наличием "секундомеров" на остановках возмущены и руководители транспортных компаний. Им как бы и невдомек, что содержатся они за счет водителей, ежедневно рассчитывающихся с этими "самозванцами" наличными. Получается, что в Шымкенте даже современные технологии GPS-навигации пасуют перед "секундомерами".



А еще руководители транспортных компаний склонны видеть все беды общественного транспорта в низкой стоимости проезда. Сегодня шымкентцы платят 50 тенге за одну поездку. Перевозчики утверждают, что себестоимость составляет 72 тенге. И предупреждают: работать себе в убыток, мол, долго не смогут.



Директор ТОО "Бек-Сервис" Абдусадык Касымов настаивает, что пришло время определить для автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, гарантированный лимит по ГСМ и заправки, на которых водители смогут без проб­лем заправляться перед выходом на маршрут. А еще – пересмотреть условия проведения тендеров, продлив работу на маршруте с трех до пяти лет, поскольку банки не кредитуют транспортные компании с "короткими" по времени бизнес-проектами. В результате транспортные компании не могут, мол, обновить автобусный парк. Так, в 2012 году перевозчики смогли купить 88 новых автобусов, в прошлом – 162, а в нынешнем – только 25. А пока основу подвижного состава составляют машины со сроком эксплуатации 15–20 лет. Настаивают автоперевозчики и на необходимости разработки транспортной схемы Шымкента. Во всех областных центрах республики существует такой документ.



По словам главного специалиста областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ЮКО Керимжана Каюпова, вопрос о необходимости подготовки документа неоднократно поднимался, но всякий раз решение проблемы упиралось в отсутствие финансирования. Цена вопроса – 40 млн. тенге. Между тем, согласно Закону РК "Об автомобильном транспорте", местный исполнительный орган обязан разработать план мероприятий по развитию и совершенствованию организации пассажирских перевозок на перспективу. Перевозчики с появлением такой схемы связывают упразднение дублирующих маршрутов, которые сейчас сводят на нет их желание и стремление заработать.



…Шымкент стремится к статусу города-миллионника. Вот бы еще сервис будущего мегаполиса стремился к столичному уровню! Пока же жителям Шымкента и гостям города приходится об этом только мечтать.

