Автором этих мини-видео является молодая казахстанка, специалист по видеоконтенту Перизат Бижуменова.

– Идея распространять народные казахские поговорки и пословицы пришла много лет тому назад, но воплотить ее в жизнь я смогла не так давно, – рассказывает она. – Все началось с моей апашки. С тех пор, как я начала осознавать себя, часто слышу от нее, как она находит применение народным поговоркам и пословицам в любой жизненной ситуации, особенно, когда нужно кратко, но метко поставить кого-то на место.

«Мен не деймін, домбырам не дейді?» (Я тебе об одном, а ты мне о другом); «Үш қайнасада сорпасы қосылмайды» (Седьмая вода на киселе или слишком разные); «Аяғы жерге тимей жүр» (На седьмом небе от счастья); «Бес күндік өмiр» (Короткая жизнь); «Таяқ тастам жер» (Очень близко); «Анасын көріп қызын ал» (Смотря на мать, бери дочь) – о важности семейного воспитания.

Как-то раз после одного такого озвучивания поговорки к месту мы, ее дети и внуки, попросили апашку записывать их. Книги о такого рода народном творчестве раньше, мне кажется, как-то не принято было писать, так как оно слишком уж повседневное, порой саркастическое и прямолинейное до грубости.

Апашка прислушалась и собрала за 10 лет больше полутора сотен поговорок и пословиц, которые она слышала с детства от своих родителей и близкого окружения. Они действительно народные, ими не оперируют дикторы и ведущие на телевидении, известные писатели и журналисты, но в повседневной жизни мы слышим их каждый день. Например, «Әй дейтін – әже жоқ, қой дейтін – қожа жоқ» (Нет старшего, который бы увещевал; нет хозяина, который бы сказал: «Довольно!»). Так сейчас в народе говорят про зарвавшихся нуворишей, которых некому поставить на место.

Свои записи апашка отдала мне, как главному инициатору проекта, но издать их в виде книги мне показалось слишком простой затеей. Тем более что современное молодое поколение является больше потребителем визуального контента. Особенным спросом пользуется короткометражный формат. И это вполне объяснимо: из-за того, что появились новые прогрессивные методы распространения информации, книги сейчас читают намного реже, чем это было, допустим, полвека назад. При нынешних скоростях люди не хотят тратить время на чтение статей, они ищут более эффективные и скоростные методы для изучения нужного материала.

И так как я окончила университет кино и телевидения и имею навыки по производству анимационных фильмов, монтажу и накладыванию звуков, то решила, используя искусственный интеллект, сделать такие мини-видео, которые заинтересовали бы разновозрастную аудиторию...

За те три-четыре месяца, что видео, произведенные Перизат Бижуменовой, «гуляют» в Интернете, они действительно набрали десятки тысяч просмотров. Автор объясняет это тем, что сейчас многие заинтересованы в изучении казахского языка, и не только русско­язычные казахстанцы.

– Когда люди начинают изучать иностранный язык, то, как известно, для лучшего его восприятия необходимо понимать в том числе и менталитет народа, в данном случае – наш, казахский, – говорит Перизат. – А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы понимать, где надо говорить предельно открыто и прямо, а где – обойти острые углы и указать на какой-либо порок очень тактично. Например, в казахском менталитете не принято дерзить старшему по возрасту, даже если он не прав, и все же, если взрослый человек делает ошибки, то они обычно не остаются незамеченными. На это указывают с помощью поговорок и пословиц, которые могут быть весьма саркастичными. Например, «Сақалдының бәрі ақылды емес, сақал текеде де бар» (Не все носящие бороду мудры, борода есть и у козла). Иначе говоря, не следует слепо доверять каждому, кто старше тебя по возрасту.

Кочевая жизнь наших предков требовала много усилий, чтобы выжить в суровых условиях холодной зимы и жаркого лета. И поэтому поговорки были меткими, краткими, иногда даже жесткими, но прежде всего правдивыми. Возьмем, например, такую поговорку, как «Апама жездем сай» (Эти двое похожи друг на друга характером или поведением, они два сапога пара). Или еще говорят: «Қой бағушы көп болса, қойды куалап өлтіреді» (Если пастухов много, то они загоняют овцу до смерти). Для тех, кто изучает казахский язык и культуру, в ролике про эту поговорку показано, что она не потеряла своей актуальности и в настоящее время: когда в компании много руководителей, но мало исполнителей, это приводит к хаосу в планировании и отсутствию реальной работы.

Перизат Бижуменова сама является сценаристом, режиссером-аниматором и монтажером своих мини-видео Kazakh idioms.

– У меня есть патент Национального института интеллектуальной собственности (Казпатент), он выдал мне одноименный сертификат – Kazakh idioms, – говорит она. – На каждую обыгрываемую поговорку нужно создавать мини-сценарий с разными ситуациями, чтобы раскрыть ее смысл. Дело в том, что идиома или фразеологизм может говорить об одном, но подразумевать абсолютно другое. Например, прямой перевод поговорки «Сасқан үйрек артпен де жүзеді, алдымен де жүзеді» звучит так: растерявшаяся утка ныряет и головой, и хвостом. Но в переносном смысле она о людях, которые, оказавшись в трудном положении, используют методы, не применявшиеся до этого. Поэтому, если кто-то хочет блеснуть знанием устного народного творчества, то примеры из него надо приводить очень точно, чтобы быть понятым. Тем более что некоторые поговорки родились пару столетий назад, а, возможно, и раньше, но при этом они актуальны и в наше время. Например, поговорки «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас» (Нет земли лучше родной, нет народа лучше своего), «Бірлігі жоқ ел тозар, бірлігі күшті ел озар» (Разделенный народ разорится, а единый народ преуспеет), «Елінен айырылған өлгенше жылайды» (Тот, кто потерял свой народ, будет плакать до самой смерти), «Иесіз есекті бөрі жейді» (Бесхозного осла волки пожирают) родились, как пишут источники, в начале XVI – XVIII веке. Моя задача – показать в доступной форме молодежи и всем заинтересованным в изучении государственного языка Казахстана, как они могут применяться сейчас.