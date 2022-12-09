Как избежать пожара на транспорте, рассказали в МЧС

Спасатели отмечают, что пожар в авто опасен тем, что начинается он практически незаметно. При этом распространение же огня происходит в разы быстрее, чем в помещении: весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут.

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По данным МЧС РК, с начала года в стране произошло более 1 700 пожаров на автотранспорте. В министерстве рассказали, что делать, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на транспортных средствах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В МЧС отметили, что пожар в транспортном средстве опасен тем, что начинается он практически незаметно. А известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма. При этом распространение же огня происходит в разы быстрее, чем в помещении: весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут.

В ведомстве подчеркнули, что одной из самых «огнеопасных» категорий машин являются автомобили, которые больше полугода простояли в гаражах или на улице. За это время проводка в них может испортиться, что часто приводит к короткому замыканию и пожару.

В зоне риска также дальнобойщики и автопутешественники, так как в длительном автомобильном путешествии, двигатель часто перегревается, проводка плавится, что также приводит к пожару.

«Если пожар в машине произошел во время движения, в первую очередь следует остановить автомобиль, припарковав его на обочине дороги или на краю проезжей части. Заглушите двигатель, выключите зажигание и поставьте машину на стояночный тормоз. Далее позаботьтесь о пассажирах – помогите им как можно скорее покинуть салон автомобиля и удалиться от него на безопасное расстояние. В случае возгорания автомобиля в гараже необходимо постараться любым способом выкатить его своим ходом из гаража. Если дым идет из моторного отсека, разблокируйте замок капота и переходите к активным действиям по ликвидации возгорания. Сообщите о пожаре», - советуют спасатели.

Если возгорание произошло внутри салона, то, не дожидаясь приезда спасательной службы, нужно быстро погасить огонь с помощью огнетушителя.

Спасатели дали несколько советов, как минимизировать риски пожаров на транспорте:

- доверяйте проводить работу с электропроводкой автомобиля только специалистам;

- ни в коем случае не промывайте детали с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- огнетушитель обязательно должен находиться в автомобиле. Контролируйте срок годности огнетушителя и его рабочее состояние. Внимательно изучите инструкцию огнетушителя.

В целом, по данным ведомства, с начала года по республике зарегистрировано 1 739 пожаров на транспорте. 95% пожаров на транспорте приходится на автомобили. Среди них, чаще всего пожары происходят на легковых авто. Далее следуют грузовой транспорт и автобусы.