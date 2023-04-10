Как казахстанцы будут отдыхать в мае

Длинные выходные ждут казахстанцев на майские праздники. В общей сложности жители страны смогут отдохнуть 11 дней, сообщает Kazpravda.kz .

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В мае казахстанцы отмечают 3 государственных праздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы.

На 1 Мая, в Праздник единства народа Казахстана, у работников с 5-дневкой – 3 дня выходных дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая.

А при 6-дневной рабочей неделе – 2 дня: 30 апреля и 1 мая.

День защитника Отечества и День Победы жители РК с 5-дневной рабочей неделей отметят 4 выходными подряд: 6, 7, 8, 9 мая.

При 6-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 3 дня подряд: 7, 8 и 9 мая.