Как легализовать иностранное авто в Казахстане

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И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев рассказал, как проходит процедура легализации иностранного авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Если вы завезли авто из Российской Федерации, то у вас должны быть документы, подтверждающие, что вы действительно её приобрели там и сняли с учета. Затем оттуда привезли сюда, но не смогли оплатить утилизационный сбор и первичную регистрацию, поэтому вынуждены были на этой машине ездить, не оформив её до конца. Правильно? Если такие документы имеются, мы их проверим в спецЦОНах», - сказал Кайсар Султанбаев.

Далее, если документы в порядке, автомобиль направляется в пункт осмотра номерных агрегатов при сцецЦОНах и далее проверяется по криминальным учетам. Это делается для того, чтобы определить, не находится ли авто в угоне или под залогом.

«Если авто «чистое», после этого владелец идет оплачивать необходимые 200 тысяч тенге и 13 с лишним тысяч тенге за госномер и технический паспорт, и после этого получит казахстанский номер и техпаспорт. Узаконивать нужно в любом случае, двойного учета на одно авто не может быть. Придется выехать за пределы страны и снять с учета», - резюмировал спикер.

Процедура легализации будет длиться в течение полугода, добавил он.