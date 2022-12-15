Как легализовать иностранное авто в Казахстане

Процедура легализации будет длиться в течение полугода
И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев рассказал, как проходит процедура легализации иностранного авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«Если вы завезли авто из Российской Федерации, то у вас должны быть документы, подтверждающие, что вы действительно её приобрели там и сняли с учета. Затем оттуда привезли сюда, но не смогли оплатить утилизационный сбор и первичную регистрацию, поэтому вынуждены были на этой машине ездить, не оформив её до конца. Правильно? Если такие документы имеются, мы их проверим в спецЦОНах», - сказал Кайсар Султанбаев.
Далее, если документы в порядке, автомобиль направляется в пункт осмотра номерных агрегатов при сцецЦОНах и далее проверяется по криминальным учетам. Это делается для того, чтобы определить, не находится ли авто в угоне или под залогом.
«Если авто «чистое», после этого владелец идет оплачивать необходимые 200 тысяч тенге и 13 с лишним тысяч тенге за госномер и технический паспорт, и после этого получит казахстанский номер и техпаспорт. Узаконивать нужно в любом случае, двойного учета на одно авто не может быть. Придется выехать за пределы страны и снять с учета», - резюмировал спикер.
Процедура легализации будет длиться в течение полугода, добавил он.