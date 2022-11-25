Как можно снизить цены на лекарства, рассказали в АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана предложило оцифровать регистрацию лекарственных препаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: пресс-служба АЗРК

Директор департамента финансовых рынков и иных отраслей Агентства по защите и развитию конкуренции Мира Туякбаева рассказала о мерах, которые могут снизить цены на лекарственные препараты и ускорить их появление в Казахстане.

В Казахстане на данный момент регулируется полный перечень лекарств, это порядка 7 705 препаратов. Однако сама процедура формирования предельных цен на медицинские и лекарственные препараты остается забюрократизированной и непрозрачной, как для госорганов, так и для бизнеса.

«Это связано с тем, что присутствуют факторы, позволяющие поставщикам завысить цены при их регистрации, так как невозможно перепроверить эти расходы, которые подает заявитель: нет расчетов по маркетинговым, транспортным, таможенным расходам и прочее», – заявили в антимонопольном органе.

Здесь проиллюстрировали, что основными составляющими стоимости препарата являются цена производителя, расходы таможенные (на ввозимые препараты), транспортные, маркетинговые, на оценку безопасности качества. Помимо этого, по регрессивной шкале к зарегистрированной предельной цене производителя наценка для оптовой цены составляет 10-21%, в рознице – 10-55%.

«Данные экспертной организации, которые предоставляет заявитель, не перепроверяются. Просто есть ответственность за предоставление достоверной информации. В связи с этим мы предлагаем оцифровать процесс и интегрировать с уже имеющимися информационными системами Комитета государственных доходов и таможни. В результате по некоторым лекарственным препаратам мы сможем устранить необоснованное завышение цен, что может снизить стоимость для потребителя», – пояснила Мира Туякбаева.

Для бизнеса процесс регистрации новых лекарств является долгим, сложным и бюрократичным. Он занимает от трех до пяти лет. Всё потому, что сроки рассмотрения не оговорены или нарушаются. Есть случаи, когда после всех этапов согласования препарат всё равно не допускается на рынок.

Множество вопросов поднимает бизнес и по срокам утверждения предельных цен, их некорректному формированию, затяжному периоду первичной регистрации стоимости на новые препараты.

В АЗРК систематически поступают жалобы на бюрократические барьеры со стороны экспертной организации РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники».

«Все это замедляет процесс выхода препаратов на рынок и увеличивает затраты. К примеру, сейчас в аптечной сети отсутствует «Корвалол» из-за недавних срывов поставок из Украины, а в это время отечественный товаропроизводитель, имея регистрацию на руках, не может поставить на рынок этот же препарат из-за отсутствия утвержденной предельной цены. По этой же причине местные исполнительные органы с начала года не могут провести конкурсные процедуры по закупу бесплатных лекарств на уже выделенные средства местного бюджета», – пояснила Туякбаева.

Поэтому АЗРК предложило оцифровать регистрацию, перевести ее в формат госуслуги методом «единого окна» с оптимизацией всех бизнес-процессов входа на рынок лекарств. Тогда бизнес сможет отслеживать процедуру регистрации и формирования цен, сроки будут регламентированы и четко соблюдаться.

Спикер сообщила, что агентство совместно с Министерством здравоохранения разработало проект Комплексного плана по реализации совместных мероприятий по вопросам сбалансированного ценообразования лекарственных средств.

Однако, по словам Миры Туякбаевой, он уже год согласовывается с Минздравом.

Затронув тему государственного регулирования цен, спикер отметила, что с января 2023 года начнется дерегулирование стоимости лекарств.

В январе 2022 года внесены изменения в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части порядка формирования и утверждения проекта перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации. С препаратов, которые не войдут в перечень, постепенно будет сниматься государственное регулирование.

«На первоначальном этапе предусматривается дерегулирование цен на безрецептурные лекарственные средства, где есть более трех производителей, и они находятся в свободной продаже, гомеопатические средства, биологические активные добавки, витамины и лекарственные препараты, для лечения несложных заболеваний. Второй этап – рецептурные препараты в розничной реализации. Третий этап – рецептурные препараты в оптовой реализации. В конечном итоге обязательное регулирование цен на лекарственные препараты останется только в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования», – уточнила Туякбаева.

Она привела в пример отмену регулирования цен на медицинские маски, на которые за счет конкуренции и достаточного производства удалось снизить стоимость до 15-40 тенге за штуку.

«Ожидается, что дерегулирование цен на лекарственные препараты откроет доступ на рынок Казахстана многим аналогам, что будет способствовать развитию конкуренции и положительно отразится на ценообразовании. В то же время первый этап вывода препаратов из-под госрегулирования станет определяющим для принятия решений по остальным. Реализация последующих двух этапов будет проводиться только в случае успешности первого. Если после отмены регулирования будут факты резкого поднятия цен, мы оставляем за собой право реагирования, у нас есть для этого инструменты», – заявила она.