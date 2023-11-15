Как не сесть за решетку из-за коврика для йоги

Культура и общество
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Портнягина Наталия
корреспондент

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Уральск вынес постановление, согласно которому освободил тренера по йоге от административной ответственности по статье 676 КоАП РК в связи с малозначительностью, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: myprotein.ru

Напомним, в Уральске Антикор обвинил тренера по йоге Маргариту Булдакову в даче взятки должностному лицу – на мероприятии, посвященном Дню йоги, она вручила символический презент (коврик для йоги и набор ножей) руководителю областного управления физической культуры и спорта.

В соответствие со ст. 676 КоАП РК, предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечет штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). На доводы, что все подарки были предоставлены иностранными гостями, и их получили еще около трехсот участников мероприятия, ведомство, борющееся с коррупцией, не среагировало. Дело передали в суд. 

14 ноября по делу было вынесено решение.

– Суд первой инстанции нашел в действиях моей подзащитной Маргариты Булдаковой состав административного правонарушения, но, с учетом обстоятельств дела, личности правонарушителя, размера имущественного ущерба, пришел к выводу, что данный подарок является малозначительным (до 2 МРП) и, соответственно, освободил ее от административной ответственности, – говорит адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Нурлыбек Юсубалиев. – С данным постановлением суда моя подзащитная согласна. Она не видит смысла и не хочет в дальнейшем оспаривать данный судебный акт. Соответственно,апелляционную жалобу мы подавать не будем.

Вместе с тем, как отметил защитник, он не в полной мере удовлетворен этим решением суда, поскольку считает, что в действиях его подзащитной отсутствует состав административного правонарушения.

– Основанием для привлечения к ответственности является вина лица, совершившего административное правонарушение. Но доказательств виновности моей подзащитной нет, ведь данный подарок был от спонсоров и дарился в целях популяризации занятий йогой. Корыстных имущественных целей у нее не было, с руководителем управления подзащитная знакома не была. Это подтвердил и сам Есендияров (на то время являющийся руководителем областного управления физической культуры и спорта). Булдакова не участвовала ни в каких тендерах, госзакупках. Символические подарки вручали многим участникам мероприятия,  среди них был и руководитель облспорта. К сожалению, статья 676 КоАП РК предусматривает административную ответственность уже за факт предоставления физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, материального вознаграждения, подарка, льгот, услуг и так далее, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – поделился своей позицией адвокат.

По мнению Юсубалиева, эта норма не учитывает мотив, цели передачи подарка, поэтому норма ст. 676 КоАП является не совсем справедливой. Есть ст. 677 КоАП, которая предусматривает ответственность за получение материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. В ней законодатель заложил, при каких условиях за получение подарка можно привлекать к ответственности государственного служащего – за его действия/бездействие в пользу «дарителей», если они, эти действия/бездействие, входят в служебные полномочия государственного служащего. Что касается возникновения ответственности физического лица, то достаточно лишь факта без мотивов, полагает адвокат.

Сейчас закон не разграничивает, где, в каких условиях осуществляется дарение. На суде адвокат привел пример, когда на семейных мероприятиях  друзья, соседи, знакомые могут вручить подарок государственному служащему. Таким образом, в орбиту административного производства можно будет вовлечь как любого госчиновника, так и лиц, вручивших подарок.

Что же касается Маргариты Булдаковой, то можно только представить, каких душевных сил ей стоило это разбирательство. И возможно, Уральску еще долгое время придется искать организатора на общественных началах на такое масштабное и зрелищное мероприятие, как День йоги. 

#уральск #суд #Антикор #решение #йога

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