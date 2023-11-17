Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Об уловках организаторов финансовых пирамид рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

«В каждой финансовой пирамиде обещают высокую доходность, а именно до 40% в месяц от вложенных средств. В банках обещают до 12% годовых. Ни одна организация не может вам обещать столь нереальные доходы», – заявил руководитель 2-го следственного управления департамента экономических расследований по городу Астана АФМ Тимур Муканов.

Спикер напомнил, что в Астане расследованы ряд уголовных дел по деятельности таких компаний, как Qnet, Antares и других и, направлены в суд. Приговоры уже вступили в законную силу, по ним фигуранты получили реальные сроки лишения свободы.

По его словам, многие жертвы отказываются писать заявление, чтобы не "светиться" или не хотят, чтобы привлекали других лиц.

Также есть потерпевшие, которые ждут возмещения и обращаются в АФМ. К примеру, из 150 вкладчиков финпирамиды «Qnet», только 86 подали заявление в столичный департамент АФМ.

Организаторы завлекают граждан яркой рекламой о сверхприбыли в сжатые сроки за внесенный вклад. На сегодняшний день заблокировано около 800 тыс. мошеннических сайтов.

В тоже время АФМ призывает не переводить денежные инвестиции в криптовалюту – ее тоже используют мошенники, такие вложения в дальнейшем очень сложно отслеживать.

Муканов отметил, что пресечение работы финансовых пирамид в АФМ является приоритетным направлением. Департамент проводит комплекс превентивных мер, чтобы предотвратить вовлечение граждан в незаконные организации.

«Если вы стали жертвой финпирамиды, нужно обратиться в территориальный департамент АФМ. Если вас завлекают в какую-либо организацию и у вас есть сомнения, вам необходимо проверить ее на сайте АРРФР, имеет ли она признаки пирамиды. Проверить компанию для безопасного инвестирования денег можно через официальный Telegram-бот АФМ Baiqa, piramida!», – заключил он.

#ущерб #инвестиции #финпирамида #мошенники #прибыль

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