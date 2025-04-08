Казахстан — страна с невероятно разнообразным ландшафтом, где величественные горы, безкрайние степи и уникальные природные памятники идеально сочетаются с историческими и культурными достопримечательностями. Автопутешествие — один из самых увлекательных способов познакомиться с этой огромной и удивительной страной. В своем материале корреспондент Kazpravda.kz предложит несколько интересных маршрутов, которые позволят путешественникам наслаждаться красотой Казахстана, исследовать самые необычные и живописные уголки страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1. Классический маршрут по югу: Алматы — Чарын — Кольсай — Алматы

Этот маршрут является идеальным выбором для тех, кто хочет за короткое время увидеть живописные природные уголки южного Казахстана. Начав путешествие в Алматы, вы можете наслаждаться атмосферой современного города, его парками, горными пейзажами и архитектурными памятниками.

Затем направляйтесь в Чарынский каньон, который считается одним из самых красивых природных объектов Казахстана. Его часто называют «младшим братом Гранд-Каньона». Он словно сошел с картин фантастических художников, его скалы имеют яркие оттенки оранжевого и красного цвета, а глубина и величие места не оставляют равнодушным ни одного туриста.

Площадь каньона охватывает более 1300 км², а его возраст составляет 12 миллионов лет.

Далее по маршруту путешественников ждут озера Кольсай, называемые «жемчужинами Северного Тянь-Шаня». Эти озера расположены в живописной долине, окруженной величественными скалами и хвойным лесом. Окруженные Тянь-Шаньскими горами, озера Кольсай обеспечивают идеальные условия для отдыха на природе, рыбалки и пеших прогулок.

Протяженность маршрута: около 700 км.

2. Путешествие по степям и горам Центрального Казахстана

Если вы хотите увидеть величественные степи и почувствовать атмосферу Центрального Казахстана, маршрут через Сары-Арку — именно то, что вам нужно. Начните путешествие с Астаны, современного административного центра Казахстана, и продолжите путь в Караганду, промышленный и культурный центр региона. Здесь вы сможете посетить местные достопримечательности, чтобы познакомиться с историей города и его значением для страны.

Карагандинский областной музей располагает богатой коллекцией, представляющей историю Караганды, включая индустриальное прошлое города, которое связано с угольной промышленностью. Музей также выставляет экспонаты, отражающие этнографическое и культурное наследие Казахстана, а также искусство различных эпох.

Недалеко от Караганды расположился Карлаг — исторический памятник, связанный с системой ГУЛАГ. Это место стало важным элементом исторической памяти о сталинских репрессиях. Здесь находится музей, который рассказывает о трагических событиях тех лет.

Далее отправляйтесь в Баянаулский национальный парк, одно из самых красивых мест Центрального Казахстана. Это природное заповедное место известно своими гранитными скалами, лесами, озерами и реками. На территории парка можно встретить уникальную флору и фауну, а также насладиться живописными видами и чистым воздухом.

Протяженность маршрута: около 1000 км

3. Культурно-исторический маршрут - Алматы — Туркестан — Арыстанбаб — Шымкент

Этот маршрут предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в богатую историческую атмосферу Казахстана, где культура и архитектура переплетаются с живописными ландшафтами. Стартовав в Алматы, вы можете поехать в Туркестан, город, известный своей древней историей и архитектурными памятниками, включая знаменитый мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, одного из самых известных и почитаемых в Средней Азии суфийских святых.

Затем продолжите путешествие в Арыстанбаб, известный центр паломничества, где находится святилище святого Арыстанбаба. Этот маленький город с богатой духовной историей является не только религиозным, но и культурным центром. В завершение пути отправляйтесь в Шымкент, третий по величине город Казахстана, который станет отличным завершением вашего путешествия.

Протяженность маршрута: около 900 км.

4. Западный Казахстан: от Атырау до Актау

Путешествие по Западному Казахстану предлагает совершенно разные ландшафты, от пустынных просторов до прикаспийского побережья. Начав в Атырау, вам стоит посетить местные достопримечательности, включая знаменитые петроглифы и археологические памятники. Это идеальный маршрут для любителей истории и археологии.

После этого отправляйтесь в Мангистау, где можно полюбоваться уникальными природными образованиями, такими как поразительные скалы и подземные мечети, а также посетить петроглифы, оставшиеся со времен древнейших цивилизаций.

Завершите путешествие в Актау, крупном прикаспийском портовом городе, где можно насладиться отдыхом на побережье Каспийского моря, а также посетить старинные пещеры и храмы, сохранившиеся со времен Великого шелкового пути.

Протяженность маршрута: около 1000 км

5. Горные маршруты на юге: Алматы — Талдыкорган — Ушарал — Капшагай

Этот маршрут идеально подходит для любителей горных и водных пейзажей. Начав путешествие в Алматы, отправляйтесь в Талдыкорган, административный центр области Жетысу, где вы сможете насладиться захватывающими видами на горы и долины. Затем двигайтесь в Ушарал, который знаменит своими озерами, в том числе озером Алаколь, одним из самых живописных мест Южного Казахстана. Это озеро славится своей кристально чистой водой и живописными пейзажами, ставшими притягательным местом для отдыхающих.

Завершите маршрут в Капшагай, известный своими многочисленными водоемами, а также крупными развлекательными комплексами и казино, что делает это место идеальным для отдыха и развлечений после напряженных дней путешествия.

Протяженность маршрута: около 600 км.

6. Маршрут в Катон-Карагай: Природная жемчужина Восточного Казахстана

Катон-Карагай — это уникальный уголок Восточного Казахстана, известный своими живописными горными пейзажами, чистыми озерами и хвойными лесами. Этот регион — настоящий рай для любителей активного отдыха и природы.

Путешествие начинается с Усть-Каменогорска, откуда до Катон-Карагайского национального парка 180 км. В парке вы сможете увидеть такие природные чудеса, как озера Малое и Большое Алматы, окруженные величественными горами, а также горную вершину Белуху, самую высокую точку Казахстана. Прекрасные пейзажи открываются и на реке Катон, идеальной для сплавов. Вдобавок, можно посетить озеро Язевое и пещеру Шалабай, знаменитую своими древними петроглифами.

Протяженность маршрута: около 400 км от Усть-Каменогорска до парка.

Это место идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и уникальные природные пейзажи вдали от городской суеты.

Планируя автопутешествие по Казахстану, важно учитывать особенности местных дорог, климатические условия и советы для комфортного и безопасного путешествия.

Вот несколько полезных рекомендаций для тех, кто решит отправиться в путь по стране.

1. Планируйте маршруты заранее: Казахстан — страна с обширными территориями, и некоторые участки дорог могут быть плохо освещены или иметь сложные условия движения. Лучше заранее исследовать маршруты и подготовиться к поездке.

2. Запаситесь необходимыми средствами связи: На некоторых участках страны может не быть стабильного сигнала мобильной связи. Рекомендуется взять с собой дополнительные источники энергии и запасные средства связи.

3. Следите за погодой: Климат Казахстана отличается разнообразием. Убедитесь, что ваше транспортное средство готово к любым погодным условиям, будь то жара, дождь или холод.

4. Запаситесь провизией и водой: в некоторых удаленных районах может не быть магазинов или кафе. Лучше иметь запасы еды и воды на случай, если вы окажетесь вдали от населенных пунктов.

Путешествие по Казахстану на автомобиле — это шанс узнать страну в ее самых разных проявлениях, от бескрайних степей и величественных гор до уникальных культурных памятников. Каждый километр пути откроет перед вами новые горизонты, оставив в памяти яркие впечатления и моменты, которые захочется пережить снова.