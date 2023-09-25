Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В АФМ предупредили об участившихся фактах сбыта фальшивых купюр и рассказали, как отличить подделку от оригинала, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, что в оригинальных купюрах визуально краски будут намного ярче. На поддельных купюрах они несколько тусклее.

"Второй метод – на просвет, здесь мы смотрим на водяные знаки. В казахстанских тенге это голова барса. Цифровое изображение банкноты на купюрах 2000 и 5000 тенге это ныряющая нить. То есть когда мы смотрим на просвет, она должна составлять одно целое. Бумага, из которой изготовлен казахстанский тенге, имеет специфический хруст, при переламывании имеется метка для людей со слабым зрением", – рассказал специалист. 

 

 

#АФМ #деньги #подделка #купюра

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