Мангистауские школьники занимают призовые места на республиканских олимпиадах во многом благодаря подготовившим их педагогам, однако в сфере образования по-прежнему сохраняются проблемные вопросы, сообщает Kazpravda.kz
. По заслугам и награда
В своем нынешнем Послании народу Казахстана Президент дал поручение стимулировать и поощрять не только лучших педагогов, но и одаренных детей. Поддерживать учащихся, доказавших свои знания на международных конкурсах и олимпиадах, необходимо прежде всего на местном уровне. Талантливым и целеустремленным школьникам, как подчеркнул Глава государства, положены премии.
Но, конечно, успех к школьникам приходит в первую очередь благодаря обучающим их педагогам. Именно они зажигают в своих подопечных огонек, который ведет ребят к новым и новым знаниям. И такие учителя, само собой, достойны поощрения.
Руководитель отдела управления образования Мангистауской области Клара Кулатаева отмечает, что поддержка учителей в регионе осуществляется не первый год.
Например, только в прошлом году учащиеся Мангистау заняли 29 призовых мест на республиканской олимпиаде и в итоге третье общекомандное место в масштабах страны. В связи с чем впервые 12 педагогам, подготовившим ребят к интеллектуальным состязаниям, а также к конкурсам научных проектов, были выданы денежные премии из местного бюджета.
До 2020 года учителям, которые готовят детей к республиканским и международным олимпиадам, предоставлялась возможность поработать с одаренными детьми во время проведения слетов на базе одного из загородных оздоровительных лагерей.
– Не менее трех раз в год мы собирали одаренных детей в лагере на базе отдыха «Балдаурен», которая находится в ведении областного управления образования. Для них организовывались и проводились различные занятия, мастер-классы и тренинги. Помимо местных специалистов приглашались опытные педагоги из других регионов, а также из Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. К сожалению, работу, проводимую на системной основе, пришлось прервать из-за карантинных ограничений, но мы надеемся ее возобновить, – говорит Клара Кулатаева.
В прошедшем году руководство управления выдвинуло пять педагогов на звание «Учитель года», учрежденное МОН РК. И все они получили денежное вознаграждение в размере свыше 2 млн тенге. В число премиантов вошли четыре педагога из общеобразовательных школ, еще один представлял колледж региона.
Члены конкурсной комиссии рассматривали трудовую деятельность учителей с учетом их вклада в повышение качества отечественного образования, при этом руководствовались достижениями педагогов на республиканском и международном уровнях.
– В текущем году мы снова подготовили пять кандидатов от средних общеобразовательных школ, а также специалиста из дошкольных учреждений, еще одного педагога отбирали в колледжах. Первое заседание под руководством вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой уже прошло, и мы надеемся, что победители будут объявлены ко Дню учителя, – сообщила Клара Кулатаева.
В числе кандидатов на присуждение почетной награды – учитель истории Бауыржан Айманов из Тупкараганского района. Последние 7 лет он целенаправленно готовит призеров республиканской предметной олимпиады. Примечательно, но когда в свое время молодому специалисту предложили занять руководящую должность, он отказался от нее, предпочтя работу с детьми. Педагог уже является обладателем звания «Лучший учитель 2017 года», имеет ряд других наград.
Клара Кулатаева уверена, что именно такие специалисты, как Бауыржан Айманов, нужны сегодня школе. Как и учитель истории, обладатель нагрудного знака «Почетный работник образования Республики Казахстан» Куралай Калмыспаева, а также учитель физики и математики из села Тенге Бахтыбай Сулебаев.
В течение последних 3 лет в области проводится конкурс «Учитель года», победители которого получают по 500 тыс. тенге, а обладатель Гран-при – 1 млн. В нынешнем году, по словам Клары Кулатаевой, состязание пройдет в новом формате. В общей сложности 12 педагогов поборются за звание «Почетный работник сферы образования Мангистауской области». Кандидаты уже подготовили конкурсные портфолио.
– Такое мероприятие у нас пройдет впервые. Обладателям почетных званий будут вручены сертификаты на сумму 500 тысяч тенге – есть за что побороться. Решение о присуждении премий примет независимая комиссия во главе с заместителем акима области, – сообщила Клара Кулатаева.
Еще одним достижением в управлении образования называют присуждение звания «Заслуженный учитель Республики Казахстан» учителю химии средней школы № 14 города Актау Айсулу Тулембетовой. Педагог получила награду из рук министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. К ней прилагалось также денежное вознаграждение в размере 1 000 МРП.
– Все достижения наших коллег должны стать стимулом для учителей, особенно молодых специалистов, которым только предстоит вырасти в профессии и стать наставниками для ребят. К слову, в этом году школы региона пополнили более 600 молодых специалистов, – сообщила Клара Кулатаева. Растет престиж профессии
В этом году сотрудники управления провели анализ, результаты которого показали рост спроса на педагогические специальности посредством обучения по республиканскому гранту, а также гранту акима области.
– Если раньше в педагогику шли те, кто не смог получить место на таких престижных для региона факультетах, как, например, нефтехимический, то сейчас картина поменялась. В этом году в министерстве подняли планку для поступающих на педагогические специальности с 60 до 75 баллов. Тем не менее нынче 507 мангистауских выпускников взяли гранты для обучения на педагогических факультетах. Выбор профессии продиктован желанием получать стабильную заработную плату, которую государство регулярно повышает. Кроме основной зарплаты, учителя, работающие по новой программе, получают надбавки. Весомым фактором является снижение нагрузки на педагога. Если раньше одна ставка составляла 24, затем 22, а позднее 18 часов, то с этого года она включает лишь 16 часов учебной нагрузки в неделю. Информатизация учебного процесса также облегчает работу учителя и ученика, – прокомментировала Клара Кулатаева.
Те, кто не поступил на республиканский грант, как правило, претендуют на грант акима области, по которому ежегодно выделяется до 50 мест. В этом году их было 40, а претендентов – свыше 300. Примечательно, что в числе кандидатов – выпускники, получившие на ЕНТ больше 115 баллов, а значит, располагавшие значительными шансами поступить на другие престижные по нынешним меркам специальности.
Тем не менее, к примеру, на 4 места по специальности «Учитель английского языка» претендовали 32 человека, 21 из которых набрали на национальном тестировании более 90 баллов. Причем экзамен сдавали через систему UStudy, которая, как говорит Клара Кулатаева, не дает возможности «хитрить». Есть над чем работать
В прошлом году в области было создано сообщество педагогов, в состав которого вошли победители областных и республиканских конкурсов. Учителя, демонстрирующие высокие результаты, объединились для того, чтобы распространить свой опыт в профессиональном сообществе.
– Целый год через официальные страницы в социальных сетях специалисты делились своими наработками с коллегами, уроки транслировались и на местных телевизионных каналах. Не станем скрывать, что Мангистау оказался в числе аутсайдеров по результатам международного исследования PISA-2018. Но к этому результату тоже можно отнестись с пониманием. В 2018 году тесты сдавали дети, не успевшие перейти к обучению по обновленным стандартам образования, – рассказала Клара Кулатаева.
Республика Казахстан интегрируется в мировую систему в условиях глобализации, где качество образования оценивается по международным исследованиям знаний школьников, и PISA – одно из них. Для поднятия уровня знаний, которые наша страна в очередной раз должна продемонстрировать в 2022 году, в области проводится комплексная работа.
Прежде всего в регионе создана площадка для оказания методической помощи двум школам региона на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Шахмардана Есенова. Помощь еще двум сельским школам оказывают и специалисты Мангистауского гуманитарного колледжа им. Мурын жырау Сенгирбекулы. Не отказало в поддержке общеобразовательных школ и руководство Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау химико-биологического направления.
В ходе срезов знаний учащихся в рамках исследований PISA в 2018 году лучший результат показали школьники из Жамбылской области. С целью обмена опытом 600 учителей Мангистау участвовали в вебинарах, направленных на повышение качества знаний учащихся.
В городе Жанаозене по инициативе местного исполнительного органа, руководства управления образования, а также одной из нефтедобывающих компаний региона был подписан меморандум с Международным общественным фондом «Білім-Инновация» об изучении опыта работы этого учебного заведения для его внедрения в 10 школах города нефтяников.
Помощь школам в оснащении образовательного процесса по стандартам лицеев-интернатов «Білім-Инновация» для одаренных детей оказывают нефтяники региона.
На вопрос, почему 4 года назад школы Мангистауской области показали низкий результат в ходе исследований PISA, Клара Кулатаева ответила, что главный фактор, напрямую влияющий на качество обучения, – значительный переизбыток детей в классах.
– Например, в Павлодарской или Костанайской областях в классах по 15–20 учащихся.
В такой обстановке давать качественные знания значительно легче. В школах Мангистау на уроке присутствует по 30–35 детей. В 40 школах области выявлен дефицит ученических мест, который на сегодня составляет 12 тысяч. В 15 школах остается проблема трехсменного обучения, это самая высокая цифра по республике. Решить проблему дефицита мест быстро не получается из-за бурного роста рождаемости, – сетует Клара Кулатаева.
Другой фактор, также негативно влияющий на качество знаний, – миграция.
Как констатирует специалист, качество знаний у детей из семей мигрантов далеко не всегда бывает на должном уровне. Огромный миграционный поток в область власти пытаются контролировать, но даже мораторий на прием внешних мигрантов, объявленный местным исполнительным органом несколько лет назад, не дал ожидаемых результатов. Мигранты переселяются в другие области, а потом вновь перебираются в Мангистау.
– Если в 2016 году количество детей в области составляло 126 тысяч, то спустя 5 лет их стало уже 167 650. Такого роста не зафиксировано ни в одном регионе нашей страны, – рассказывает Клара Кулатаева.
Этот вопрос, как отмечают в управлении, находится на контроле местного исполнительного органа. В комплексном плане акима области на 2021–2025 годы пункт 12 посвящен сфере образования. В нем значится, что за это время в области будет возведено 18 школ за счет республиканского бюджета, еще 6 школ – в рамках государственно-частного партнерства.
Также будет добавлено 7 пристроек к действующим школам по программе «Ауыл – Ел бесігі».