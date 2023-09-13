Как пережить болезни роста цифровой журналистики?

Проблемы у совсем еще молодого направления медиарынка – онлайн-СМИ, новостных интернет-порталов и блогинга – действительно есть, и они совсем не детские, а порой даже не оригинальные.

В своем выступлении руководитель интернет-портала Repost.uz Тимур Абдуллин из Узбекистана признавался, что важнейшей задачей любого СМИ в сетевой среде останется удержание аудитории. Руководимое им издание, обнаружив «утечку» читателей с сайта, незамедлительно переместилось еще и в самые активные социальные сети, перестраивая контент под требования этих сервисов...

Знакомая история, если вспомнить, что традиционные печатные медиа в свое время уходили в цифровое пространство именно за мигрирующей аудиторией, и теперь им приходится жить «в движении», чтобы удерживать потребительский интерес.

За вовлеченность подписчиков и посетителей информсайты борются самыми разными способами, в том числе небесспорными. Неслучайно именно цифровая медиасреда породила такие понятия, как «эпоха кликбейтинга» – увлечения сенсационными заголовками-приманками, или «информационный хайп», и сис­темное недоверие пользователей.

Даурен Меркеев, главный редактор казахстанского интернет-канала Airan, тем не менее считает, что все это болезни роста. За год своего существования в интернет-среде его канал, представляющий из себя микс из телевидения и социальных сетей, неплохо нарастил пул подписчиков, хотя строится его работа на принципах профессио­нальной видеожурналистики: Airan – традиционная редакция и зарегистрированное СМИ.

– Главное – мы работаем на независимой платформе, без цензуры и ограничений, – говорит Даурен. – А чтобы не выходить за рамки, установленные законами и общественными нормами, достаточно придерживаться принципов профессиональной работы.

И в целом, как отмечает спикер, востребованность качественного контента – грамотного, убедительного, проверенного и надеж­ного – постоянно растет среди «жителей» Интернета. Если материал сделан не «на коленке», добротно, дорого, а не «за пять тиынов», то отдача у него будет. Именно за такой цифровой журналистикой будущее.

Тема ответственности медиаигроков в Интернете на форуме возникала постоянно и в различных комбинациях. Когда речь заходила о финансовой стороне блогинга и интернет-СМИ, разгорелась дискуссия. И ее следовало ожидать, поскольку вопрос монетизации популярности блогеров и проблема нравственного выбора и ответственного поведения сейчас одни из самых обсуждаемых.

На тех же основаниях взаимного доверия и ответственнос­ти могут строиться отношения информационной медиасреды и государства. Об этом на форуме говорили в связи с подготовкой в Казахстане закона для регулирования блогосферы и сетевых СМИ. Главное, на чем настаивали участники форума, – недопустимость жесткого административного давления. Запретительные меры, которые применяются в соседних странах (там все еще прибегают к блокировкам популярных социальных сетей), показывают обратный эффект: спрос на них только растет, а доступ обеспечивается обходными путями.

Как об особом месте в медиасфере говорили о гражданской журналистике. Этот формат, который допускает к производству и распространению информации непрофессиональных людей, также нуждается в известном наборе этических норм и самоконтроле. Впрочем, как раз эта область, по мнению экспертов, легче всего перестраивается, поскольку имеет едва ли не самую скоростную обратную связь в виде комментариев и открытой дискуссии. Такая среда лучше любой другой приспособлена для саморегуляции, чаще всего высказываются опытные и популярные блогеры.

Форум альтернативных медиа впервые прошел в Казахстане при поддержке Министерства культуры и информации. Организаторам важно было не только услышать обсуждение актуальных вопросов развития нового медианаправления, но и определить современные вызовы и оценки их влияния на казахстанское общество. Блогерам и инфлюенсерам, авторам и производителям цифрового контента предстоит многое освоить – нормы профессии, возможности, которые предоставляет открытая информационная среда, требования медиаэтики в цифровом пространстве, технические инструменты и знания для использования новых медиа в работе, бизнесе, личной жизни.