Земледельцам необходимо срочно перестраиваться, если в условиях маловодья они намерены собрать хороший урожай.

Без риса и риска

Фермеров южных регионов ждут серьезные проблемы, связанные с поливом посевов. Ежегодно сокращаются стоки транс­граничных рек, да и на осадки минувшая зима оказалась весьма скудной. В Туркестанской и Кызылординской областях прог­нозируется нехватка поливной воды, дефицит которой последние три года только усугубляется.

Уже решено, что на аграрной карте самых южных районов Туркестанской области в этом году не должно быть риса, возделывание которого требует в пять (!) раз воды больше, чем для того же же влаголюбивого хлопчатника. Специалисты РГП «Казводхоз», местных исполнительных органов проводят активную разъяснительную работу среди аграриев, чтобы предостеречь их от искушения засеять поля рисом или хлопчатником.

Донести всю эту информацию до селян стараются сегодня уполномоченные органы. Прислушаются ли дехкане, осознают степень собственной ответственности за выбор культуры – еще тот вопрос.

Заместитель директора областного филиала РГП «Казводхоз» Аскар Кистаубаев рассказывает, что в прошлом году в Мактааральском районе планировалось отвес­ти под рис 500, в Жетысайском – 380 га. На самом же деле засеяли 3 000 га. И при этом умуд­рялись скрыть реальные площади, не показывая их в отчетах!

Истинная картина предстала в мае прошлого года, когда сотрудники РГП «Казводхоз» проводили мониторинг освоения земель. При помощи дрона они исследовали территорию самых южных районов страны, которые значительнее остальных регио­нов страдают из-за нехватки поливной воды.

– При нормативе полива хлопчатника расход воды составляет 5 583 кубометра на гектар, а риса – 25 тысяч кубометров, – комментирует ситуацию Аскар Кистаубаев. – С учетом потерь этот показатель доходит до 36 тысяч кубов на гектар. Посев риса провоцирует огромный дефицит воды, которая и без того становится на вес золота. В этом году мы предупредили земледельцев, что полива риса на крайнем юге однозначно не будет. И если кто-то не поймет, это будут уже его личные риски.

Шардаринцы, в отличие от мактааральцев и жетысайцев, в этом году пока еще продолжат сеять рис, хотя им, как и аграриям соседней Кызылординской области, настоятельно советуют сокращать площади рисовых чеков и переключаться на другие культуры, к примеру, кормовые, спрос на которые гарантированно растет.

Альтернативой выращиванию злаков могут стать овощи и бахчевые культуры. В вегетационный период водники гарантируют шардаринцам воду, достаточную для полива 600 га рисовых полей. Вот только, по предварительной информации, под рис здесь собираются отвес­ти вдвое большую площадь...

Не особо стремятся сокращать посевы риса и кызылординские аграрии, получающие воду на полив из Шардаринского водохранилища. Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» обслуживает также аграриев Кызылординской области. Там, как и в Шардаринском районе, по-прежнему делают ставку на рис.

– На днях я встречался с руководителем Ассоциации кооперативов и крестьянских хозяйств Кызылординской области, специально приехавшим в Шымкент, чтобы обсудить лимит водопотребления,– рассказывает Аскар Кистаубаев. – В планах акимата Кызылординской облас­ти – сокращение площади посева риса с 84 тысяч до 64 тысяч га. Оправдания рисоводов при этом традиционны: взяли кредиты, которые надо возвращать, закупили специальную технику. Куда ее теперь девать, да и на новую денег нет. Все это не позволяет земледельцам сойти с привычной колеи.

Если бы посевы риса уменьшились, то нынешнего объема воды хватило бы на все, еще и осталась бы для пополнения Арала. Лимит водопотребления для региона установлен на уровне 4,1 млрд кубов плюс 1 млрд 200 млн кубов составляют экологические попуски.

Расчет на сознательность аграриев пока не оправдывается. В бассейновом водохозяйственном объединении (БВО) «Сырдарья» считают, что призывами к дехканам менять структуру посевов и увещеваниями экономить воду вряд ли удастся добиться сокращения посевов. И предлагают в рисосеющих регионах начинать с реконструкции рисовых чеков. Помочь в этом вопросе должно государство, взяв на себя не только роль координатора, но и покрыв финансовые затраты. До тех же пор, пока будут существовать рисовые чеки, останется соблазн заниматься выращиванием привычной монокультуры.

В том же Шардаринском районе, отказавшись от риса, аграрии обошлись бы 2 млрд 700 млн кубометров воды вместо прежнего лимита в 4 млрд кубов. А излишки воды пошли бы на пополнение Аральского моря, последствия обмеления которого становятся все более ощутимыми. В прошлом году юг дважды накрывала песчаная буря, погрузив все вокруг, начиная от Кызылорды, Туркестана, Шымкента, Ташкента вплоть до Таджикистана и даже Индии, в плотный туман из соли и пыли.

Глубокое маловодье

Об этом заявили на коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. В ведомстве обеспокоены ситуацией в бассейне Сырдарьи. Как пояснил вице-министр экологии Серик Кожаниязов, из-за сократившегося притока воды в Шардаринское водохранилище фермеров двух регионов ждут серьезные проблемы с поливом.

На сегодня в водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено на 770 млн кубометров воды меньше, чем в прошлом году. С начала межвегетационного периода низовья реки недополучили больше 2 млрд кубических метров воды. Гидрологические прогнозы на вегетационный период весьма пессимистичны: поливной воды будет меньше от потребности на 40%. Ее дефицит примерно на четверть больше прошлогодних показателей.

Из-за низкой наполненности водохранилищ на территории сопредельных государств особое беспокойство у гидрологов вызывает состояние стока Сырдарьи, водность которой во многом определяется накоплением запасов в водохранилище Токтогул в Кыргызстане. Его проектный объем составляет 19,5 млрд кубометров.

Для нормального обеспечения поливной водой полей, расположенных в низовьях Сырдарьи, надо набрать 15 млрд кубов воды. На середину марта в водоеме сконцентрирована лишь половина – 7,9 млрд кубов. Это на 1,5 млрд кубов меньше, чем на аналогичный период прошлого года, и на 5 млрд кубов ниже среднемноголетних значений. При этом ежедневный приток в водохранилище в три раза меньше сброса из него, что автоматически делает невозможным заполнение водоема.

– Очень непростая ситуация складывается из-за того, что Токтогулское водохранилище, от которого мы зависим, не заполнилось даже наполовину, – отмечает заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Кулян Кожамкулова. – Вода из Шардаринского водохранилища на 80% уходит в Кызылорду. Нынче его наполняемость даже чуть выше, чем в прошлом году. Но за это время мы не смогли наполнить Коксарайский контррегулятор, вся вода из которого тоже идет соседям вниз по течению Сырдарьи. Сейчас он фактически пуст, остаток составляет 24 миллиона кубометров. Для сравнения: в прошлом году в это время в нем было 1 миллиард 200 миллионов кубов. Так что в Кызылординскую область поставки воды, однозначно, снизятся.

Недостаток поливной влаги в первую очередь ощутят в Мактааральском и Жетысайском районах, получающих основной объем воды по межгосударственному каналу «Достық». Это самый зависимый водохозяйственно-ирригационный район трансграничного вододеления.

Для решения вопроса подачи воды по нему достигнуты договоренности с кыргызской стороной, предполагающие дополнительный сброс воды из Токтогулского водохранилища. Речь идет о 900 млн кубометров воды. Также согласно прогнозу, утвержденному Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией в октяб­ре 2021 года, трансграничный приток за межвегетационный период (октябрь – март) в Сырдарье должен составить 10,3 млрд кубов.

Однако, по предварительным расчетам, фактический приток прогнозируется в объеме 6–7 млрд кубов. Таким образом, ожидается, что к началу вегетационного периода Шардаринское водохранилище будет наполнено до проектного объема 5,2 млрд кубов. При этом объем Коксарая не превысит 300 млн кубов, или всего 10% от проект­ной мощности.

Естественно, это крайне негативно отразится на обеспечении поливной водой сельхозпроизводителей Кызылординской облас­ти, а также восполнении экологических нужд Аральского моря. Вот почему так важно провести разъяснительную работу среди рисоводов Кызылординской и Туркестанской областей, убедив их в необходимости сократить площади посева риса.

Но даже это не решит проблему маловодья юга, где сконцент­рировано около 80% всех орошаемых площадей, именно на них используется 97% объемов поливной воды в республике. Общая площадь орошения в четырех южных областях – Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской – составляет 1,5 млн гектаров, или 77% всей орошаемой площади по стране. Чтобы снизить риски, у фермеров есть один путь – сокращать площади влагоемких культур и применять влагосберегающие технологии.

Только в двух самых южных районах страны – Мактааральском и Жетысайском – общая площадь орошения составляет 136 тыс. гектаров, больше половины из которых традиционно засеваются хлопчатником. Курс на диверсификацию посевов, взятый несколько лет назад, дал определенный результат. Часть дехкан успешно освоили выращивание зерновых, овощей и бахчи, тем самым сократив посевы хлопчатника со 123 тыс. до 80 тыс. га. Но этого по-прежнему мало, да и при разработке программы диверсификации ставилась задача уменьшить хлопковое поле до 50 тыс. га.

То, что курс на диверсификацию оказался верным, сегодня совершенно очевидно. Усугубившийся дефицит поливной воды, конечно же, сказывается на выборе земледельцев, но процесс отказа от традиционной культуры идет очень медленными темпами и очень болезненно. Как и в случае с рисом, осваивать новые направления и в принципе что-либо менять в хозяйственном укладе мешают устоявшиеся взгляды.

Опыт наиболее прогрессивной части земледельцев свидетельствует, что на овощах тоже можно неплохо заработать. Экономис­ты подсчитали: экспорт хлопковолокна в прошлом году принес землепользователям 3 млрд тенге прибыли, а плодоовощная продукция и зерно дали в общей сложности 5 млрд тенге. Так что экономическая выгода очевидна.

Внутренние резервы

В Туркестанской области находятся 44 водохранилища, из них на балансе «Казводхоза» – 18. При этом есть четыре крупных, наполнение которых так же, как и Шардаринского водохранилища, находится под постоянным контролем специалистов.

– Наполняемость Бугуньского водохранилища по сравнению с прошлым годом больше на 64 миллиона кубов, на сегодня оно заполнено уже на 93%, – информирует Кулян Кожамкулова. – Сейчас приток в него остановлен, начали сброс воды в Шошкакульскую систему озер на экологические нужды, потому что перед паводковым периодом необходимо иметь задел. Обычно мы его оставляем в объеме 30% от мощности. В Бадамском водохранилище по сравнению с прошлым годом воды больше на 6 миллионов кубов, оно заполнено более чем наполовину. Зато Арыс-Туркестанский ирригационный район, куда входят все предгорные районы, Туркестан и Шаульдер, полностью зависит от накопления снега, осадков в горах и предгорьях. А здесь, по данным метеорологов, снежные накопления в этом году на 20–28% меньше.

Аскар Кистаубаев обращает внимание на то, что в нынешнем полевом сезоне предстоит настоя­щая битва за воду. И указывает на необходимость мобилизовать все имеющиеся ресурсы для накоп­ления воды, чтобы не допустить осложнения ситуации с поливом сельскохозяйственных культур.

Для этого необходимо провести очистку каналов, сосредоточив на этой работе усилия местных органов исполнительной власти, коммунальных служб и непосредственно аграриев. А еще заполнить талыми и дождевыми водами все карьеры и низменнос­ти, имеющиеся в регионе, и хотя бы при помощи насосов пускать эту воду на поля в самое жаркое время года. Вспомнить все агроприемы, позволяющие сохранить в почве влагу, использовать мульчирование, максимально уменьшить испарение и фильтрацию влаги в оросителях.

Гидрогеологи предлагают вернуться к поливу технических культур водой из скважин вертикального дренажа.

– Мы можем до 35–40 тысяч гектаров того же хлопчатника хотя бы один раз полить за счет дренажных вод, – утверждает руководитель РГУ «Южно-Казахстанская гидрогеологомелиоративная экспедиция» Минсельхоза РК Мейиржан Эсанбеков. – Это хороший объем воды, особенно в условиях маловодья. В 2017 году, когда вода также была в дефиците, частично использовались дренажные воды. Если их минерализация составляет до трех грамм соли на литр воды, то там делают трубу на сброс и трубу в арык для полива. Тем более что новые скважины предполагают их двойное использование. А старые надо оборудовать насосами и шлангами и пускать воду на поля или подавать в межхозяйственный ороситель и уже оттуда использовать влагу потом для полива. Туркестанский филиал «Казводхоза» подал заявку на приобретение дополнительных насосов, чтобы недостаток воды частично восполнить за счет дренажных вод.

Ситуация с водоснабжением требует пересмотра учета расхода и сбережения гидроресурсов. Нацио­нальным проектом по развитию АПК до 2025 года предусмотрено доведение площадей, охваченных водосберегающими технологиями, с нынешних 260 тыс. до 450 тыс. га, в том числе в южных регионах – с 68 тыс. до 157 тыс. га.

Как долго продлится период маловодья, не берется прогнозировать ни один специалист. Но все сходятся во мнении, что необходимо вести переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном по дополнительным попускам воды в русло Сырдарьи и в канал «Достық». Пришло также время выработать механизмы страхования сельхозпроизводителей от потерь урожая, связанных с маловодностью.

Не обойтись и без активного продолжения работы по цифровизации каналов. Сейчас их оцифровано только 22, а по плану до 2025 года предусмотрено оцифровать 212 каналов, что составляет 78% от всего водозабора.

Ну и по-прежнему актуально внедрение водосберегающих технологий в южных областях, особенно на землях, орошаемых за счет речного стока Сырдарьи.